Fransa'da Müzede Büyük Soygun: 9,5 Milyon Euroluk Seramik Eserler Çalındı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fransa’nın Limoges şehrinde bulunan Adrien Dubouché Ulusal Müzesi, 3 Eylül’ü 4 Eylül’e bağlayan gece büyük bir soyguna sahne oldu. Dünyanın en zengin Limoges porseleni koleksiyonuna ev sahipliği yapan müzede, 9,5 milyon avro değerinde iki seramik tabak ve bir vazo çalındı. Çalınan eserlerin, geçici bir sergi için özel bir koleksiyondan ödünç alınan 14. ve 15. yüzyıl Çin porseleni tabakları ile 18. yüzyıldan kalma bir Çin vazosu olduğu belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay, gece saat 03:15 sularında müzenin ön cephesindeki bir pencerenin kırılarak içeri girilmesiyle gerçekleşti. Hırsızlar, tarihi galerideki “ulusal hazine” statüsündeki eserleri hedef aldı. Müze güvenlik görevlilerinin alarmı devreye sokmasına rağmen, hırsızlar polis gelmeden önce olay yerinden kaçmayı başardı. Limoges Savcılığı, “nitelikli hırsızlık ve kültürel mirasa zarar verme” suçlamalarıyla soruşturma başlattı. Soruşturma, Limoges Emniyet Müdürlüğü ve Kültürel Miras Kaçakçılığı ile Mücadele Birimi tarafından yürütülüyor.

MÜZE GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Polis ve müze ekiplerinin profesyonelliğine teşekkür ediyorum. Soruşturma sürüyor, bu değerli eserlerin bulunması için tüm imkanlar seferber edilecek” dedi. Limoges Belediye Başkanı Émile Roger Lombertie ise güvenlik sisteminin çalıştığını ancak daha ileri önlemler gerektiğini belirtti. Müze, soruşturma nedeniyle geçici olarak ziyarete kapatıldı.

Kaynak: DHA