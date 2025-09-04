Tamino’nun Every Dawn's a Mountain Turnesi Türkiye’de

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünya çapında kendine özel bir yer edinen Belçikalı-Mısırlı sanatçı Tamino, son albümü Every Dawn's a Mountain’ın sonbahar turnesi kapsamında Epifoni organizasyonuyla Türkiye’ye geliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de gerçekleşecek üç konserlik seride, Tamino’nun büyüleyici performanslarının açılışını yetkin piyanist ve besteci Büşra Kayıkçı yapacak.

Konser takvimi şu şekilde:

8 Ekim 2025 – İstanbul, KüçükÇiftlik Park

9 Ekim 2025 – Ankara, CerModern

10 Ekim 2025 – İzmir, Havagazı Fabrikası

Mart 2025’te yayımlanan ve Mitski ile düet yaptığı Sanctuary single’ıyla tanıtılan Every Dawn's a Mountain, kayıp, ayrılık ve geçmişi geride bırakma temalarını işliyor. New York’ta yazılan albüm, Tamino’nun duygusal derinliğini ve sanatsal dönüşümünü yansıtıyor. Yangın hissi ve içsel bir yıkımın farkındalığıyla beslenen bu çalışma, sanatçının müzikal yolculuğunda yeni bir başlangıcı temsil ediyor.

TAMINO KİMDİR?

Avrupa ve Orta Doğu’daki sahnelerde adından söz ettiren Tamino, Mısırlı ünlü şarkıcı Muharram Fouad’ın torunu. Gitar çalmayı büyükbabasından ilham alarak öğrenen sanatçı, müziğindeki sinematik anlatım ve ruhani derinlik nedeniyle sıkça Jeff Buckley ile karşılaştırılıyor. Every Dawn's a Mountain ile dinleyicilere duygusal bir deneyim sunan Tamino, Türkiye’deki hayranlarıyla buluşmak için gün sayıyor.

Kaynak: Haber Merkezi