Mélanie Pain’den Sürpriz Duman Cover’ı

Fransız şarkıcı ve söz yazarı Mélanie Pain, dördüncü solo albümü How and Why ile müzik dünyasına zarif bir dönüş yapıyor. Nouvelle Vague topluluğunun ikonik sesi olarak 2004’ten beri dünya çapında hayran kitlesi kazanan Pain, bu albümde folk-pop’un sade ve içten ruhunu yansıtıyor. Iron & Wine, Calexico ve Emiliana Torrini gibi isimlerden ilham alan sanatçı, Fransızca ve İngilizce şarkı sözleriyle dinleyicilere duygusal bir yolculuk vadediyor. Albümün çıkış parçası Bluer than Blue şimdiden dijital platformlarda yerini aldı.

TÜRK MÜZİĞİNE ÖZEL SÜRPRİZ: DUMAN COVER’I

Albümün en dikkat çekici sürprizlerinden biri, Türk rock grubu Duman’ın unutulmaz eseri Senden Daha Güzel’in Mélanie Pain tarafından Türkçe ve Fransızca seslendirilen cover versiyonu. Pain’in kendine özgü yorumuyla kültürlerarası bir köprü kuran bu çalışma, 24 Eylül 2025’te single olarak yayınlanacak. Türk müzikseverler için özel olarak hazırlanan bu cover, sanatçının Türkiye’ye olan sevgisini bir kez daha gözler önüne seriyor.

TÜRKİYE’DE İLK SOLO KONSERLER

Mélanie Pain, albümün tanıtımı için Türkiye’ye geliyor! Pulse Festival kapsamında gerçekleşecek konserler, sanatçının Türkiye’deki ilk solo performansları olacak. Pain, yeni albümünden şarkıların yanı sıra sevilen parçalarını da seslendirecek.

Konser takvimi şöyle:

26 Eylül 2025 – Ankara, Jolly Joker

27 Eylül 2025 – İstanbul, JJ Arena

MÉLANIE PAIN KİMDİR?

2004’ten bu yana Nouvelle Vague ile dünya çapında başarı kazanan Mélanie Pain, solo kariyerinde pop ve folk türlerini harmanlayan özgün tarzıyla dikkat çekiyor. How and Why, sanatçının samimi ve içten müzikal dünyasının en yeni yansıması. Türkiye’deki hayranlarıyla buluşmak için sabırsızlanan Pain, bu özel proje ve konserlerle unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

