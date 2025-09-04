Mélanie Pain’den Sürpriz Duman Cover’ı

Nouvelle Vague’ın ikonik sesi Mélanie Pain, yeni albümü “How and Why” ile geri dönüyor. Duman’ın “Senden Daha Güzel” şarkısına yaptığı Türkçe-Fransızca cover ve Türkiye’deki ilk solo konserleriyle müzikseverleri büyülemeye hazırlanıyor.

Son Güncelleme:
Mélanie Pain’den Sürpriz Duman Cover’ı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fransız şarkıcı ve söz yazarı Mélanie Pain, dördüncü solo albümü How and Why ile müzik dünyasına zarif bir dönüş yapıyor. Nouvelle Vague topluluğunun ikonik sesi olarak 2004’ten beri dünya çapında hayran kitlesi kazanan Pain, bu albümde folk-pop’un sade ve içten ruhunu yansıtıyor. Iron & Wine, Calexico ve Emiliana Torrini gibi isimlerden ilham alan sanatçı, Fransızca ve İngilizce şarkı sözleriyle dinleyicilere duygusal bir yolculuk vadediyor. Albümün çıkış parçası Bluer than Blue şimdiden dijital platformlarda yerini aldı.

Mélanie Pain’den Sürpriz Duman Cover’ı - Resim : 1

TÜRK MÜZİĞİNE ÖZEL SÜRPRİZ: DUMAN COVER’I

Albümün en dikkat çekici sürprizlerinden biri, Türk rock grubu Duman’ın unutulmaz eseri Senden Daha Güzel’in Mélanie Pain tarafından Türkçe ve Fransızca seslendirilen cover versiyonu. Pain’in kendine özgü yorumuyla kültürlerarası bir köprü kuran bu çalışma, 24 Eylül 2025’te single olarak yayınlanacak. Türk müzikseverler için özel olarak hazırlanan bu cover, sanatçının Türkiye’ye olan sevgisini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Mélanie Pain’den Sürpriz Duman Cover’ı - Resim : 2

TÜRKİYE’DE İLK SOLO KONSERLER

Mélanie Pain, albümün tanıtımı için Türkiye’ye geliyor! Pulse Festival kapsamında gerçekleşecek konserler, sanatçının Türkiye’deki ilk solo performansları olacak. Pain, yeni albümünden şarkıların yanı sıra sevilen parçalarını da seslendirecek.

Konser takvimi şöyle:

  • 26 Eylül 2025 – Ankara, Jolly Joker
  • 27 Eylül 2025 – İstanbul, JJ Arena

Mélanie Pain’den Sürpriz Duman Cover’ı - Resim : 3

MÉLANIE PAIN KİMDİR?

2004’ten bu yana Nouvelle Vague ile dünya çapında başarı kazanan Mélanie Pain, solo kariyerinde pop ve folk türlerini harmanlayan özgün tarzıyla dikkat çekiyor. How and Why, sanatçının samimi ve içten müzikal dünyasının en yeni yansıması. Türkiye’deki hayranlarıyla buluşmak için sabırsızlanan Pain, bu özel proje ve konserlerle unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

Manifest’e 'Erzurum' Kıskacı! Konseri İptal Edildi, Gerekçeyi Duyan Tepki YağdırdıManifest’e 'Erzurum' Kıskacı! Konseri İptal Edildi, Gerekçeyi Duyan Tepki YağdırdıMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Konser
Son Güncelleme:
Organize İşler Dizisine Sürpriz İsimler Katıldı Organize İşler Dizisine Sürpriz İsimler Katıldı
Milli Takım’dan Kafaları Karıştıran Görüntü! Gruplaşma Mı Başladı? Tepkiler Çığ Gibi Kafa Karıştıran Görüntü!
Harry Potter Yönetmeninden Flaş Açıklama: Orijinal Kadro Geri mi Dönüyor? Orijinal Kadro Geri mi Dönüyor?
Rekora Doymayan Altında Kritik Eşik Açıldı! Dev Bankadan Ağızları Açıkta Bırakan Tahmin: Gram Altın 7 Bin TL… Gram Altında Rekor Yolda! Tarih Verildi
ÇOK OKUNANLAR
Savcı Cinayetinde Yeni Detaylar: 19 Yaşında 3 Suç Kaydı... Birlikte Fotoğrafları Ortaya Çıktı Savcı Cinayetinde Yeni Detaylar
Büyük Google Krizi! Aynı Anda Onlarca Ülke Etkilendi! Türkiye’den İlk Açıklama Geldi Büyük Google Krizi! Aynı Anda Onlarca Ülke Etkilendi! Türkiye’den İlk Açıklama Geldi
Kayyım Olarak Atanmıştı! Gürsel Tekin'den Yeni Hamle, O Günü İşaret Etti Gürsel Tekin'den Yeni Hamle, O Günü İşaret Etti
Meteoroloji Alarm Verdi, Harita Kırmızıya Döndü: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Geliyor Meteoroloji Alarm Verdi, Harita Kırmızıya Döndü
Dünyayı Altüst Eden Siber Saldırı! 80’den Fazla Ülke Hedef Alındı Dünyayı Altüst Eden Siber Saldırı