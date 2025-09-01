Harry Potter Yönetmeninden Flaş Açıklama: Orijinal Kadro Geri mi Dönüyor?

HBO’nun yeni Harry Potter dizisi için heyecan dorukta! Yönetmen Chris Columbus, orijinal film kadrosunun yeniden bir araya gelip gelmeyeceği sorusuna yanıt verdi, hayranları merakla bekliyor.

Son Güncelleme:
Harry Potter Yönetmeninden Flaş Açıklama: Orijinal Kadro Geri mi Dönüyor?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Harry Potter serisinin ilk iki filmi “Felsefe Taşı” ve “Sırlar Odası”nın yönetmeni Chris Columbus, The Times gazetesine verdiği röportajda, serinin orijinal oyuncu kadrosunun yeniden bir araya gelme ihtimalini değerlendirdi. Daniel Radcliffe (Harry Potter), Rupert Grint (Ron Weasley) ve Emma Watson’ın (Hermione Granger) HBO’nun 2027’de yayınlanması planlanan yeni Harry Potter dizisinde rollerine dönüp dönmeyeceği sorusuna Columbus, çarpıcı bir yanıt verdi.

ORİJİNAL KADRO BİR ARAYA GELİR Mİ?

Oscar adayı yönetmen, serinin yazarı J.K. Rowling’in geçmişte yaptığı transfobik yorumlara atıf yaparak, “Politik meseleler de işin içine girince olay karmaşık hale geldi. Oyuncu kadrosundaki herkesin Rowling’den farklı bir fikri var. Bu da bir araya gelmelerini imkansız hale getiriyor” dedi. Columbus, Rowling ile on yıldır iletişimde olmadığını ancak orijinal kadrodaki oyuncularla iyi bir ilişkisi olduğunu vurguladı: “Çocuklarla iyi bir ilişkim var.”

Harry Potter Yönetmeninden Flaş Açıklama: Orijinal Kadro Geri mi Dönüyor? - Resim : 1

NE DEMİŞTİ?

Columbus, geçen hafta yaptığı bir başka açıklamada da HBO’nun yeni dizisinin yönetmen koltuğuna oturmayacağını belirtmiş ve “Harry Potter’ı benim gözümden zaten bir kez gördünüz” diyerek projeden çekildiğini duyurmuştu. HBO’nun yedi sezon olarak planlanan dizisi, J.K. Rowling’in kitaplarına sadık bir uyarlama hedeflerken, oyuncu seçmeleri devam ediyor. Ancak Columbus’un açıklamaları, hayranların orijinal kadroyu yeniden görme umutlarını büyük ölçüde azalttı.

Rowling’in transfobik yorumları, özellikle Radcliffe, Watson ve Grint gibi oyuncuların yazarla kamuoyu önünde zıt görüşler ifade etmesine neden olmuştu. Bu durum, serinin hayranları arasında da uzun süredir tartışma konusu. Columbus’un sözleri, politik anlaşmazlıkların serinin geleceğini nasıl etkileyebileceğine dair yeni bir tartışma başlattı.

Harry Potter Dizisinden Merakla Beklenen İlk Görüntü! Weasley Ailesinin Yeni Yüzleri TanıtıldıHarry Potter Dizisinden Merakla Beklenen İlk Görüntü! Weasley Ailesinin Yeni Yüzleri TanıtıldıKültür - Sanat

Harry Potter Dizisinin Oyuncuları Belli OlduHarry Potter Dizisinin Oyuncuları Belli OlduKültür - Sanat

Kaynak: Nefes

Etiketler
Harry Potter
Son Güncelleme:
Artık Kola İçmek Bile Lüks Olacak! Dev Zam Geliyor, O Tarihten İtibaren Geçerli Olacak Kolaya Dev Zam! O Tarihten İtibaren Geçerli
Anadolu'da Bir İlk! Perre Antik Kenti’nde Heyecan Verici Keşif: Mezardan Mısır Tanrısı Figürü Çıkarıldı Anadolu'da Bir İlk: Mezardan Mısır Tanrısı Figürü Çıkarıldı
Acun Ilıcalı’dan Flaş Transfer Hamlesi! Süper Lig Devi Resmen Açıkladı: Hayırlı Uğurlu Olsun Acun Ilıcalı’dan Flaş Transfer Hamlesi
Netflix’in İzlenme Rekoru Kıran Filmi Belli Oldu Netflix’in İzlenme Rekoru Kıran Filmi Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Transferi Arapsaçına Dönmüştü! Galatasaray'dan Barış Alper İçin Flaş Karar: Dursun Özbek Derhal Talimat Verdi Galatasaray'dan Flaş Karar! Talimat Verildi
Cem Küçük'ten AKP'ye Salvolar! Sözlerini Duyan Şoke Oldu: 'Süreç' Komisyonundan Ekonomiye... Cem Küçük'ten AKP'ye Salvolar! Sözlerini Duyan Şoke Oldu
Kerem Transferi Sonrası Dursun Özbek’ten Flaş Hamle! Galatasaray’ın Kalesi Artık O Eski Fenerbahçeliye Emanet Olacak Galatasaray'ın Kalesi Fenerbahçeliye Emanet
Afganistan'da 6 Büyüklüğünde Deprem: Şehir Yerle Bir Oldu, Yüzlerce Ölü, Binlerce Yaralı Var Afganistan'da 6 Büyüklüğünde Deprem
Ev Sahibi Ve Kiracılara Kötü Haber: Rayiç Bedellere Dev Zam! AKP’li İsim Bili Dayanamayıp İsyan Etti Rayiç Bedellere Dev Zam