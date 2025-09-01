Harry Potter Yönetmeninden Flaş Açıklama: Orijinal Kadro Geri mi Dönüyor?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Harry Potter serisinin ilk iki filmi “Felsefe Taşı” ve “Sırlar Odası”nın yönetmeni Chris Columbus, The Times gazetesine verdiği röportajda, serinin orijinal oyuncu kadrosunun yeniden bir araya gelme ihtimalini değerlendirdi. Daniel Radcliffe (Harry Potter), Rupert Grint (Ron Weasley) ve Emma Watson’ın (Hermione Granger) HBO’nun 2027’de yayınlanması planlanan yeni Harry Potter dizisinde rollerine dönüp dönmeyeceği sorusuna Columbus, çarpıcı bir yanıt verdi.

ORİJİNAL KADRO BİR ARAYA GELİR Mİ?

Oscar adayı yönetmen, serinin yazarı J.K. Rowling’in geçmişte yaptığı transfobik yorumlara atıf yaparak, “Politik meseleler de işin içine girince olay karmaşık hale geldi. Oyuncu kadrosundaki herkesin Rowling’den farklı bir fikri var. Bu da bir araya gelmelerini imkansız hale getiriyor” dedi. Columbus, Rowling ile on yıldır iletişimde olmadığını ancak orijinal kadrodaki oyuncularla iyi bir ilişkisi olduğunu vurguladı: “Çocuklarla iyi bir ilişkim var.”

NE DEMİŞTİ?

Columbus, geçen hafta yaptığı bir başka açıklamada da HBO’nun yeni dizisinin yönetmen koltuğuna oturmayacağını belirtmiş ve “Harry Potter’ı benim gözümden zaten bir kez gördünüz” diyerek projeden çekildiğini duyurmuştu. HBO’nun yedi sezon olarak planlanan dizisi, J.K. Rowling’in kitaplarına sadık bir uyarlama hedeflerken, oyuncu seçmeleri devam ediyor. Ancak Columbus’un açıklamaları, hayranların orijinal kadroyu yeniden görme umutlarını büyük ölçüde azalttı.

Rowling’in transfobik yorumları, özellikle Radcliffe, Watson ve Grint gibi oyuncuların yazarla kamuoyu önünde zıt görüşler ifade etmesine neden olmuştu. Bu durum, serinin hayranları arasında da uzun süredir tartışma konusu. Columbus’un sözleri, politik anlaşmazlıkların serinin geleceğini nasıl etkileyebileceğine dair yeni bir tartışma başlattı.

