Harry Potter Dizisinin Oyuncuları Belli Oldu

J.K. Rowling’in ikonik fantastik serisi Harry Potter’ın HBO ve Max platformları için hazırlanan dizi uyarlamasında başroller kesinleşti. Dominic McLaughlin Harry Potter, Arabella Stanton Hermione Granger ve Alastair Stout Ron Weasley rollerini üstlenecek. Yapımcılar Francesca Gardiner ve Mark Mylod, genç oyuncuların yeteneklerinden ve aralarındaki uyumdan övgüyle bahsederek, “Bu üçlünün ekranda yaratacağı mucizeyi görmek için sabırsızlanıyoruz” dedi.

Dizi, her biri bir kitaba odaklanacak yedi sezon olarak planlandı. Çekimler, Warner Bros.’un Leavesden Stüdyoları’nda başlayacak ve 2026’da HBO ile Max platformlarında izleyiciyle buluşacak. Yapımcılar, dizinin Rowling’in büyülü evrenine sadık kalarak hayranların beklentilerini karşılamayı hedeflediğini vurguladı.

OYUNCU KADROSU VE KARİYERLERİ

Dominic McLaughlin (Harry Potter): İskoç oyuncu, Sky’ın komedi dizisi Grow ve BBC yapımı Gifted ile tanınıyor.

Arabella Stanton (Hermione Granger): Londra’da Matilda: The Musical’da başrol oynayan Stanton, Andrew Lloyd Webber’in Starlight Express müzikalinde Control karakterini canlandırdı.

Alastair Stout (Ron Weasley): Henüz geniş kitlelerce tanınmayan Stout, bu projeyle adını duyurmaya hazırlanıyor.

John Lithgow (Albus Dumbledore): Emmy ve Tony ödüllü usta oyuncu, Hogwarts’ın efsanevi müdürünü oynayacak.

Janet McTeer (Minerva McGonagall): Wuthering Heights ve The Menu gibi yapımlarla tanınan McTeer, sert ama adil profesörü canlandıracak.

Paapa Essiedu (Severus Snape): I May Destroy You ile ünlenen Essiedu, gizemli ve karmaşık Snape karakterine hayat verecek.

Nick Frost (Rubeus Hagrid): Shaun of the Dead ve Hot Fuzz gibi filmlerle bilinen Frost, sevimli dev Hagrid rolünde.

Luke Thallon (Quirinus Quirrell): Royal Shakespeare Company’nin Hamlet prodüksiyonunda başrol oynayan Thallon, Quirrell’i canlandıracak.

Paul Whitehouse (Argus Filch): The Fast Show ve Only Fools and Horses The Musical ile tanınan Whitehouse, Hogwarts’ın huysuz hademesi olacak.

Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran oyuncu seçimi, hayranlar arasında heyecan ve merakla karşılandı. X platformunda bir kullanıcı, “Yeni Harry, Hermione ve Ron seçimi harika görünüyor! Umarım filmlerin ruhunu yakalarlar” derken, başka bir kullanıcı, “Lithgow’un Dumbledore’u muhteşem olacak, ama Essiedu’nun Snape’i nasıl olacak, çok merak ediyorum!” yorumunu yaptı. Dizi, hem yeni nesil oyuncularla hem de deneyimli isimlerle Harry Potter evrenini yeniden canlandırmaya hazırlanıyor.