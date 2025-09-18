Fransa, Sadece Halka 'Kemer Sıktıran' Macron'a Karşı Ayakta! İsyan Büyüyor

Fransa'da hükümetin düşmesine neden olan "kemer sıkma" politikalarına karşı düzenlenen gösteriler büyüyor. Şimdiye dek 58 kişinin gözaltına alındığı gösterilerde halk, ultra zenginlere gösterilen vergi indirimi gibi ayrıcalıklar yerine halkın parasının halkın olması gerektiği savunuyor.

İşçilerin resmi tatillerini kaldırmaya çalışıp 44 milyar euroluk bütçe sıkılaştırma programı hazırlayan Fransa Başbakanı François Bayrou'nun hükümetinin düşmesinin arkasından yeni başbakan Sebastien Lecornu oldu. Başbakan, selefinin hazırladığı programı net bir şekilde rafa kaldırmayınca ve "kemer sıkma" politikalarına devam edince ülke ayağa kalktı.

Fransa, Sadece Halka 'Kemer Sıktıran' Macron'a Karşı Ayakta! İsyan Büyüyor - Resim : 1

ÜLKE GENELİNDE 230 EYLEM

Fransa'da önde gelen işçi sendikalarının çağrısıyla ulaşım, sağlık, eğitim gibi sektörlerde çalışanlar greve gitti ve ülke genelinde eylemler düzenlendi. Öğretmenler, makinistler, eczacılar ve hastane personelinin iş bırakmasıyla ülkede hayat dururken, Fransa genelinde bugüne kadar 230 eylem düzenlendiği bildirildi.

Fransa, Sadece Halka 'Kemer Sıktıran' Macron'a Karşı Ayakta! İsyan Büyüyor - Resim : 2

58 KİŞİ GÖZALTINDA

Geçen hafta düşen hükümetin İçişleri Bakanı Bruno Retailleau,, 11'i başkent Paris'te olmak üzere, ülke genelinde toplam 58 kişinin gözaltına alındığını, 80 bin güvenlik gücünün görev başında olduğunu açıkladı. Diğer yandan, bu protestolar sırasında polisin halka karşı fiziksel müdahalede bulunduğu da görüldü.

Fransa, Sadece Halka 'Kemer Sıktıran' Macron'a Karşı Ayakta! İsyan Büyüyor - Resim : 3

POLİS YERDEKİ KADINI TEKMELEDİ

Güneydeki Akdeniz kenti Marsilya'da polis memurları, yerdeki bir kadın göstericiyi "defol" diyerek tekmeledi ve itti. Ayrıca kentte farklı bir noktada ise eylemciler, İsrail'e makineli tüfek mermisi üretmekle suçladıkları Eurolinks fabrikasının girişini çöp kutuları, araç lastikleri ve ahşap paletlerle kapattı. Eylemciler, paletlerle yaptıkları barikatın üzerine "Soykırımcı fabrikayı kapatalım" yazılı afiş astı.

LİSE ÖNÜNDE EYLEM

Başkent Paris'teki Lycee Maurice Ravel Lisesi önünde toplanan öğrenciler, "Lisenizi kemer sıkmaya karşı engelleyin" yazılı pankart açtı. Lisenin önünde konuşma yapan Genel Emek Konfederasyonu'ndan (CGT) bir temsilci, "İşçiler şu anda bu hükümet ve Macron tarafından o kadar hor görülüyor ki, bu böyle devam edemez" dedi.

Fransa, Sadece Halka 'Kemer Sıktıran' Macron'a Karşı Ayakta! İsyan Büyüyor - Resim : 4

'KAMU PARALARI ZENGİNLERE VERGİ KIYAĞI OLAMAZ'

Eyleme katılan 33 yaşındaki öğretmen Gaetan Legay ise, "Burada kamu hizmetlerini savunmak için bulunuyorum. Özellikle kamu paralarının büyük şirketlere ya da ultra zenginlere vergi kıyağı olarak değil, tekrar kamu hizmetlerine aktarılmasını talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Ülkenin başlıca sendikaları tarafından yapılan ortak açıklamada, "Temsil ettiğimiz işçiler öfkeli" ifadeleri kullanılarak, önceki hükümetin "sert" ve "adaletsiz" mali planlarının reddedildiği belirtildi.

Fransa, Sadece Halka 'Kemer Sıktıran' Macron'a Karşı Ayakta! İsyan Büyüyor - Resim : 5

NE OLMUŞTU?

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu'nun selefi François Bayrou, 44 milyar euroluk bütçe sıkılaştırma planını açıklamasının ardından geçtiğimiz hafta parlamentoda görevden alınmıştı. Yeni başbakan Lecornu, Bayrou'nun bütçe planlarıyla ne yapacağını henüz açıklamadı, ancak uzlaşmaya açık olduğunun sinyalini verdi.

Kaynak: AA-İHA

