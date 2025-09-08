Fransa'da Hükümet Düştü

Fransa'da Başbakan François Bayrou'nun hükümeti Parlamentodaki güvensizlik oylamasıyla düşürüldü.

Fransa'da Başbakan François Bayrou hükümeti, Meclis’teki güven oylamasıyla düştü. Bu gelişmeyle, 1958'den bu yana güven oylamasıyla düşen ilk hükümet Bayrou hükümeti oldu.

Fransa’da parlamentonun alt kanadı olan Ulusal Meclis Genel Kurulu’nda düzenlenen olağanüstü oturumda Bayrou hükümeti için güven oylaması yapıldı.

364 VEKİLDEN GÜVENSİZLİK OYLAMASI

194 milletvekili, Bayrou hükümetinden yana oy kullanırken 364 milletvekili güvensizlik oyu verdi.

Fransa'da 1958'den bu yana hükümetler 41 kez güven oylamasına giderken, ilk kez bir hükümet kendi girişimiyle gittiği güven oylamasında parlamentodan yeterli desteği alamayarak düştü.

Ülkede daha önce 2 hükümet ise muhalefetin sunduğu gensoru önergeleriyle düşürülmüştü.

Kaynak: AA

