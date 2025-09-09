Fransa Cumhurbaşkanı Macron Onayladı: İşçiyi Köle Yapmak İsteyen Başbakan İstifa Etti
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, hükümetin dün Ulusal Meclis'te yapılan güven oylamasından geçemeyerek düşmesi sonrasında, işçi aleyhine kararlar almak isteyen Başbakan Bayrou'nun istifasını onayladı.
Fransa'da işçi aleyhine politikaları sebebiyle halkın hedefinde olan Başbakan François Bayrou, hükümetin dün Ulusal Meclis'te gerçekleştirilen güven oylamasından geçemeyerek düşmesinin arkasından bugün Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a gidip istifasını sundu.
Macron, Ulusal Meclis'te yapılan oylamada 194'e karşı 364 milletvekilinin güvensizlik oyuyla hükümetin düşmesinin ardından Bayrou'nun istifasını kabul etti.
DÜN HÜKÜMET DÜŞMÜŞTÜ
Bayrou, bazı resmi tatillerin kaldırılmasıyla 43 milyar avro civarında tasarruf yapılmasını içeren ve Fransızların tepki gösterdiği 2026 bütçesinin görüşülmesi öncesinde hükümeti güven oylamasın götüreceğini duyurmuştu.
François Bayrou hükümeti, dün yapılan oturumda güvenoyu alamayarak düştü.
Oylamada, 194 milletvekili Bayrou hükümetinden yana oy kullanırken, 364 milletvekili güvensizlik oyu vermiş, 15 vekil çekimser kalmıştı.
Kaynak: AA