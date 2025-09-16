2013 Yılında Sektöre Adım Atmıştı: Türkiye’nin Akaryakıt Devi İflasın Eşiğinde!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adana merkezli Daspet Akaryakıt ve LPG Dağıtım Ticaret A.Ş., yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Bölgede önemli bir güce sahip olan dev şirketin konkordato ilan etmesi piyasalarda şaşkınlık yarattı.

MAHKEMEDEN 3 AYLIK MÜHLET KARARI

Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararına göre, Daspet Akaryakıt ve LPG Dağıtım Tİcaret Anonim Şirketi'ne 3 ay süreyle geçerli geçici mühlet kararı verildi. Karar, İcra ve İflas Kanunu’nun 287. maddesi uyarınca alındı. Alacaklıların, ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde konkordato talebine itiraz edebileceği, aksi halde sürecin devam edeceği bildirildi.

HEDEFİNE ULAŞAMADAN İFLAS BAYRAĞINI ÇEKTİ

Daspet, kuruluşunun ardından kısa sürede büyüyerek istasyon sayısını artırmıştı. Şirket, geçmişte Türkiye genelinde istasyonlarını yüzde 25 oranında artırmayı hedeflediğini duyurmuş, Adana’nın yanı sıra çevre illerde de faaliyet göstermeyi planlamıştı.

Ancak son yıllarda yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve sektördeki finansal zorluklar, şirketin planlarını hayata geçirmesini engelledi. Bu süreç sonunda Daspet, konkordato ilan ederek koruma sürecine girdi.

