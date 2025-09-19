Bakanlık Düğmeye Bastı: Vergi Yüzsüzleri Açıklanıyor! Maliye Tebliği Yayımlandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Resmi Gazete'de yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" ile duyurunun takvimi belirlendi.

Maliye Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğine göre, vergi ödemekten kaçınanların listesi, aralık ayında açıklanacak. Karara göre, "vergi yüzsüzleri" listeleri vergi dairelerinde ilan edilecek ve internetten yayınlanacak.

DÜĞMEYE BASILDI! VERGİ YÜZSÜZLERİ AÇIKLANIYOR

Tebliğde, "2025 yılında yapılacak açıklamaların, vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerlerinde asılmak suretiyle 1 Aralık ile 15 Aralık 2025 tarileri arasında Türkiye genelindeki vergi dairelerinde, 16 Aralık ile 30 Aralık 2025 tarihleri arasında Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yapılmasının" karara bağlandığı belirtildi.

LİSTEDE 5 MİLYON TL ÜZERİ BORCU OLANLAR YER ALACAK

Karara göre, her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve daha fazla borcu bulunan mükelleflerin isimleri açıklanacak. Tebliğde, bu durum için, "Açıklama kapsamına, her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükelleflerin alınması" bilgisine yer verildi.

Vergi Usul Kanunu’nun 5. maddesinden doğan bu yetki, kamuoyuna vergi borçları konusunda şeffaflık sağlamayı amaçlıyor. Bu düzenleme ile birlikte hem kamuoyunun bilgi edinmesi, hem de vergi tahsilatının etkinliği hedefleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütülecek olan uygulama, 2025 yılı Aralık ayında tüm Türkiye genelinde hayata geçirilecek.

KAPSAM DIŞINDA OLANLAR KİMLER?

Tebliğe göre; takas ve mahsup başvuruları kabul edilenler, Büyükşehir belediyeleri, belediyeler, bunlara bağlı kuruluşlar ile sermayesinin yüzde 50'den fazlası bu kurumlara ait şirketlerin 31 Aralık 2004 ve öncesine rastlayan borçları açıklama kapsamı dışında bırakılacak.

Kaynak: AA