Bakanlık Satışını Yasakladı! Çocukların Favorisiydi... Tehlikeli Bulunan Ürün Piyasadan Toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını tehdit eden bir ürünü daha ifşa etti. 'Pelüş oyuncak' kategorisinde yer alan baykuş figürlü anahtarlığın satışı tamamen yasaklandı.

Son Güncelleme:
Bakanlık Satışını Yasakladı! Çocukların Favorisiydi... Tehlikeli Bulunan Ürün Piyasadan Toplatılıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ticaret Bakanlığı, çocukların sıkça tercih ettiği ürünlerden birini daha güvensiz ilan etti. 'Pelüş' kategorisinde yer alan baykuş figürlü anahtarlığın satışı tamamen yasaklandı. Bakanlık, üründe küçük parçalar ve açılan dikişlerin çocuk sağlığı için ciddi risk oluşturduğunu belirterek piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Bakanlık Satışını Yasakladı! Çocukların Favorisiydi... Tehlikeli Bulunan Ürün Piyasadan Toplatılıyor - Resim : 1

GÜVENSİZLİK NEDENİ

Bakanlık Satışını Yasakladı! Çocukların Favorisiydi... Tehlikeli Bulunan Ürün Piyasadan Toplatılıyor - Resim : 2

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ürünün kafasında yer alan zincirlerin küçük parça oluşturduğu ve çıkıntı yaptığı, ayrıca dolgulu kısmın dikişlerinin 60 N kuvvette açıldığı belirtildi. Bu nedenle çocuklar için tehlike arz eden ürün güvensiz kabul edildi.

OYUNCAK ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR?

1. CE Belgesi ve Güvenlik Sertifikaları

Ürünün üzerinde CE işareti olmasına dikkat edin. Bu işaret, Avrupa Birliği güvenlik standartlarına uygunluğu gösterir.

Sertifikasız veya merdiven altı üretim oyuncaklardan uzak durun.

2. Yaş Grubuna Uygunluk

Oyuncağın üzerinde yazan yaş aralığına mutlaka dikkat edin.

Özellikle küçük yaştaki çocuklar için küçük parçalı oyuncaklardan kaçının (boğulma riski).

3. Malzeme ve Boya İçeriği

Oyuncakta BPA, fitalat, ağır metal gibi zararlı kimyasallar bulunmamalı.

Boyası kolay çıkan, keskin kenarlı ürünler tercih edilmemeli.

4. Dayanıklılık ve Kalite

Kolay kırılan, parçaları çabuk çıkan oyuncaklar tehlike yaratır.

Kumaş oyuncaklarda dikişlerin sağlam, dolguların dışarı çıkmayacak şekilde olmasına dikkat edin.

5. Elektrikli Oyuncaklarda Güvenlik

Pil yuvasının vidalı olmasına dikkat edin, çocukların pile ulaşmaması gerekir.

Aşırı ısınma ihtimali olan ürünlerden kaçının.

6. Satın Alma Noktası

Güvenilir mağazalardan veya bilinen markalardan alışveriş yapın.

Sokakta, pazarda ya da internet üzerinden denetimsiz satıcılardan ürün almayın.

7. Koku ve Görünüm Kontrolü

Aşırı kimyasal kokan oyuncaklardan uzak durun.

Oyuncağı elinize aldığınızda kalitesiz bir işçilik fark ederseniz satın almayın.

Konkordato İlan Etmişti, Toparlanamadı! Ünlü Otobüs Firması İflas Etti!Konkordato İlan Etmişti, Toparlanamadı! Ünlü Otobüs Firması İflas Etti!Ekonomi
Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Bankaların Gizli Oyunu Ortaya Çıktı! Sizden Habersiz Para KesiyorKredi Kartı Kullananlar Dikkat! Bankaların Gizli Oyunu Ortaya Çıktı! Sizden Habersiz Para KesiyorEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ticaret Bakanlığı Oyuncak
Son Güncelleme:
Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Bankaların Gizli Oyunu Ortaya Çıktı! Sizden Habersiz Para Kesiyor Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Bankaların Gizli Oyunu Ortaya Çıktı! Sizden Habersiz Para Kesiyor
Konkordato İlan Etmişti, Toparlanamadı! Ünlü Otobüs Firması İflas Etti! Konkordato İlan Etmişti, Toparlanamadı! Ünlü Otobüs Firması İflas Etti!
Ali Koç Dondu Kaldı! Konuşurken Ezan Başlayınca Olanlar Oldu: Sonrasında Söylediği Şey Daha Bomba Konuşurken Ezan Başladı, Sonrası Bomba
Ve Beklenen Sonunda Oldu! Milyonlarca Kişiyi Ekrana Kilitleyecek: İşte Fatih Terim’in Yeni İşi… İşte Fatih Terim’in Yeni İşi
ÇOK OKUNANLAR
AKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur Gözaltına Alındı AKP'li Belediye Başkanı Gözaltında
1999-2002-2008 SGK Girişlilere 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı! 3.600 Gün Primle Emeklilik Şartlı Detaylar Sıralandı 1999-2008 SGK Girişlilere 5 Yıl Erken Emeklilik
AKP'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Şok Sözler! Bu İddia Çok Konuşulacak: 'Önceliğim Onu İçeri Attırmak' Bu İddia Çok Konuşulacak: 'Önceliğim Onu İçeri Attırmak'
Cevizlibağ KYK Skandalı Sonrası Flaş Gelişme! Bakanlık Duyurdu, Görevden Alındılar Cevizlibağ KYK Skandalı Sonrası Flaş Gelişme!
Ali Yerlikaya’nın Yardımcısı Cumhurbaşkanı ile Ne Konuştu? Özel Görüşmenin Perde Arkası Sızdı… Öğrenir Öğrenmez Özel Kalemine Hesap Sordu Ali Yerlikaya’nın Yardımcısı Cumhurbaşkanı ile Ne Konuştu? Perde Arkası Sızdı