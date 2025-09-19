Bakanlık Satışını Yasakladı! Çocukların Favorisiydi... Tehlikeli Bulunan Ürün Piyasadan Toplatılıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ticaret Bakanlığı, çocukların sıkça tercih ettiği ürünlerden birini daha güvensiz ilan etti. 'Pelüş' kategorisinde yer alan baykuş figürlü anahtarlığın satışı tamamen yasaklandı. Bakanlık, üründe küçük parçalar ve açılan dikişlerin çocuk sağlığı için ciddi risk oluşturduğunu belirterek piyasadan toplatılmasına karar verdi.

GÜVENSİZLİK NEDENİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ürünün kafasında yer alan zincirlerin küçük parça oluşturduğu ve çıkıntı yaptığı, ayrıca dolgulu kısmın dikişlerinin 60 N kuvvette açıldığı belirtildi. Bu nedenle çocuklar için tehlike arz eden ürün güvensiz kabul edildi.

OYUNCAK ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR?

1. CE Belgesi ve Güvenlik Sertifikaları

Ürünün üzerinde CE işareti olmasına dikkat edin. Bu işaret, Avrupa Birliği güvenlik standartlarına uygunluğu gösterir.

Sertifikasız veya merdiven altı üretim oyuncaklardan uzak durun.

2. Yaş Grubuna Uygunluk

Oyuncağın üzerinde yazan yaş aralığına mutlaka dikkat edin.

Özellikle küçük yaştaki çocuklar için küçük parçalı oyuncaklardan kaçının (boğulma riski).

3. Malzeme ve Boya İçeriği

Oyuncakta BPA, fitalat, ağır metal gibi zararlı kimyasallar bulunmamalı.

Boyası kolay çıkan, keskin kenarlı ürünler tercih edilmemeli.

4. Dayanıklılık ve Kalite

Kolay kırılan, parçaları çabuk çıkan oyuncaklar tehlike yaratır.

Kumaş oyuncaklarda dikişlerin sağlam, dolguların dışarı çıkmayacak şekilde olmasına dikkat edin.

5. Elektrikli Oyuncaklarda Güvenlik

Pil yuvasının vidalı olmasına dikkat edin, çocukların pile ulaşmaması gerekir.

Aşırı ısınma ihtimali olan ürünlerden kaçının.

6. Satın Alma Noktası

Güvenilir mağazalardan veya bilinen markalardan alışveriş yapın.

Sokakta, pazarda ya da internet üzerinden denetimsiz satıcılardan ürün almayın.

7. Koku ve Görünüm Kontrolü

Aşırı kimyasal kokan oyuncaklardan uzak durun.

Oyuncağı elinize aldığınızda kalitesiz bir işçilik fark ederseniz satın almayın.

