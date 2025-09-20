Türkiye Yine İthalata Döndü: Antep Fıstığı Artık İtalya'dan Geliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ekonomik krize bağlı olarak artan enflasyon ve fahiş fiyat artışları, iktidarı üreticiye destek yerine ithalata yönlendirdi. Hem de bu kez dünya üretiminde ilk üçte yer aldığımız Antep fıstığı için ithalat kapıları açıldı. Antep fıstığının kilosu son bir yılda yüzde 213 artarak, 750 liradan 2 bin 350 liraya yükseldi. Fiyat artışından şikayet eden baklava üreticileri, ithalat kararından memnun olsa da uzmanlara göre fiyatları kontrol etmek için başka yöntemler de var.

Nefes gazetesinin haberine göre; bu yıl Antep fıstığı için ‘yok yılı’ olması ve zirai donun da etkisiyle üretim düşerek 383 bin tondan 174 bin tona geriledi. İhracat ise temmuz ayı itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.49 artarak 6 bin 874 tondan 7 bin 458 tona ulaştı. Ancak bu dönemde ithalat artışı ise yüzde 254 oldu. Geçen yılın ilk yedi ayında 87 ton olan Antep fıstığı ithalatı, bu yılın aynı döneminde 310 tona yükseldi. Bu yıl İtalya başta olmak üzere Almanya, Belçika, Fransa ve Hollanda’dan Antep fıstığı ithal edildi. İthalat izninin verilmesiyle yapılan dış satış geri alınmaya başladı.

TMO DEVREYE GİRMELİYDİ

Tarım Yazarı Gazi Kutlu, fiyat artışlarında önlem olarak ilk seçeneğin ithalat olmasını eleştirerek "Eğer stoklarda ve depolarda ürün fahiş fiyata satılıyorsa geçmişte soğan patates, ayçiçeği yağı depolarını basan devlet, şimdi nerede?" diye konuştu.

Kutlu, bazı şeylerin sorgulanması gerektiğini belirterek "Kaldı ki madem böyle bir müdahale edecekse hasat zamanı aynı fındıkta olduğu gibi Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) devreye girerek, ürünü alıp, fiyatı düşürebilirdi. Bunu yapılmadı. Dünyanın sayılı Antep fıstığı üreticisi olan Türkiye’nin neden bu kadar pahalı bir üretim yaptığını sorgulamak gerekiyor. Türkiye ABD ve İran’dan sonra Antep fıstığı üretiminde üçüncü sırada yer alıyor" dedi.

Kaynak: Nefes Gazetesi