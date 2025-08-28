Nevşehirli Çiftçi Gözyaşları İçinde İsyan Etti: Motorunu, Arabasını, Evini, Çeyizini Satan Var’

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde kurulan pazarı ziyaret ederek üreticilerin ve yurttaşların yaşadığı sıkıntıları yerinde dinledi. Gürer, pazarda karşılaştığı çiftçilerle birebir görüşmeler yaptı..

'TRAKTÖRÜMÜ SATACAĞIM'

Pazarda Gürer’le dertleşen üretici Neşe Kaya, yaşadığı ekonomik zorlukları gözyaşları içinde anlattı. Artan borçlar ve gelir yetersizliği nedeniyle çiftçilerin hayatlarının altüst olduğunu belirten Kaya, şunları söyledi: "Herkes battı. Motorunu satan var, arabasını satan var, evini satan var, borcu olup da çeyizini satan var. Yani ben gözümle görüyorum. Ben bu durumdaysam, ağlıyorsam herkes ağlıyor. Ben 600 bin lirayı ödeyemiyorsam ne yapacağım? Burada traktörümü satacağım. Bir tane motorum var, o motor gidecek. Niye gidecek? Karşı taraf senet almış. O köyde ben kendi ismimi lekelememek için traktörümü satacağım. Niye satacağım? Toplum içinde bir sayılan sevilen biri olmuşum. Omuzumdan tutturup da 'Borcunu versene' dedirtmeyeceğim. Ben aç kalacağım, karşı tarafa utanmamak için satacağım"

'İNSAN BİRAZ DÜŞÜNÜR ÇİFTÇİYİ'

Uzun yıllardır çiftçilik yaptığını dile getiren Kaya, içinde bulunulan dönemin tarım açısından en kötü dönemlerden biri olduğunu söyledi: “Ben hemen hemen 20 senedir çiftçiyim. Böyle bir dönem hiç yaşamadım. Yine patatesi 1 liraya sattığımızda bu duruma düştüydük. Ben kimseyi kötülemiyorum. Yani AKP de olsan, CHP olsan, yani insan biraz düşünür çiftçiyi. Gerçekten çiftçi zor durumda. Biz bitersek herkes bitmiş, ülke bitmiş demektir. Ülke bir daha asla yürümeyecek. Kaç sene yürümeyecek biliyor musun? 5 sene 6 sene bu çiftçi kendine gelemez."

Kaynak: ANKA