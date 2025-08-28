Tarot Falı Baktırırken Cinsel Saldırı... Kadınları Dua Ederken Bayıltmış!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünya genelinde kadınlara yönelik taciz ve şiddet olaylarının artması tepki çekerken, son olarak ABD'nin Utah eyaletinde tarot falı bakan ve kendisinin "şifacı" olduğunu iddia eden erkek, iki kadın tarafından cinsel saldırı suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. 57 yaşındaki şüphelinin adının Jairo Cesar Vasquez Garzon olduğu ve aleyhinde birçok şikayet olduğu belirtildi.

Polisin açıklamasına göre Garzon, kendisini tarot falcısı ve "Misioneros de la Luz" (Işığın Misyonerleri) adlı spiritüel grubun şifacısı diye tanımlıyordu. Şüpheli, fal baktığı yerde de "Rafael El Brujo Mayor" (Büyük Büyücü Rafael) ismini kullanıyordu.

BİR SIVI PÜSKÜRTEREK BAYILTMIŞ

Garzon hakkındaki suçlamalar, ilk olarak bir kadının ihbarıyla başladı. Kadın, polise yaptığı ihbarda, radyoda "Misioneros de la Luz" hakkında bir şeyler duyduğunu ve Garzon'dan randevu aldığını bildirdi. 10 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşen randevudan önceki birkaç görüşme sırasında Garzon'un ona dua ettiğini ve bu sırada kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söyleyen kadın ardından da bayıltılarak cinsel saldırıya uğradığını anlattı.

Tüm vücuduna saldırgan tarafından, ne olduğunu bilmediği bir sıvı püskürtüldüğünü söyleyen kadın, bunun arkasından bir süreliğine bilincini kaybettiğini belirtti. Uyandığında Garzon'un kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu fark ettiğini anlatan kadın, saldırı sonrası adamın kendisine sütyenini geri verdiğini ve onun için dua edebilmesi adına kendisinden yine randevu almasını söylediğini ifade etti.

'KİMSEYE ANLATMAYIN' DEMİŞ

Bu ihbarın ardından olayla ilgili araştırma yapmaya başlayan polis, Ağustos 2022'de aynı binada yine bir tarot falcısı tarafından cinsel saldırıya uğradığını bildiren bir kadına ulaştı. Kadın, Garzon'un vücuduna yağ sürmeye başladığını ve fiziksel olarak onu durdurmaya çalışmasına rağmen kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. İki kadın da adamın saldırıdan önce veya sonra, yaşananları kimseye anlatmamalarını söylediğini aktardı.

Jairo Cesar Vasquez Garzon isimli saldırgan, üç kez "ikinci derece cinsel istismar" suçundan ve bir kez de "birinci derece cinsel saldırı" suçundan suçlandı.