Sanat Dünyasını Yasa Boğan Haber! Acı Haberi Oğlu Duyurdu: Ünlü Yönetmen Hayatını Kaybetti

Birçok projeye imza atan ve sayısız ödüle sahip olan Danimarkalı yönetmen ve yapımcı Per Holst, 86 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü ismin vefatı ise sanat dünyasını yasa boğdu.

Lars von Trier, Nils Malmros ve Bille August gibi ünlü yönetmenlerle çalışan Danimarkalı yönetmen ve yapımcı Per Holst, 86 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü ismin vefatı ise ham ailesini hem de yakın sanat çevresini yasa boğdu.

ACI HABERİ OĞLU DUYURDU

Deadline'ın haberine göre, acı haberi oğlu Anders Holst duyurdu. Babasının Cumartesi günü uykusunda hayatını kaybettiği belirten Holst, "Geriye, adına gurur duyduğumuz kültürel bir miras bıraktı. Son ana kadar aktifti. Elbette gençliğindeki gibi değil, ama elinden geldiğince. Okumayı, film izlemeyi ve filmler hakkında konuşmayı severdi." dedi.

KARİYERİNDE SAYISIZCA ÖDÜL BULUNUYORDU: ÜNLÜ YÖNETMEN HAYATINI KAYBETTİ!

Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Per Holst'un geride eşi ve dört oğlu kaldı. Yapımcı olarak Holst'un rol aldığı yapımlar arasında von Trier (Suç Unsuru), Nils Malmros (Bilgi Ağacı, Güzel ve Çirkin, Gece Yarısı Arhus, Barbara ve Aşkın Barbara'sı) ve Bille August (Zappa, Twist & Shout ve 1989'da en iyi yabancı dilde film Oscar'ını kazanan Pelle the Conqueror) filmleri yer alıyor.Ayrıca, tüm zamanların en yüksek hasılat yapan Danimarka filmlerinden biri olan 1985 yapımı Walter and Carlo — Up on Daddy's Hat filminin yönetmenliğini de yapmıştır.

Holst ayrıca 2000-2005 yılları arasında Avrupa Film Koleji'nin yönetim kurulu başkanlığını yaptı ve birkaç yıl boyunca Danimarka Film Enstitüsü'nün Uzun Metraj Film Komitesi'nde görev aldı. Kariyeri boyunca 1985'te Bodil Fahri Ödülü, 1995'te Robert Fahri Ödülü, 1998'de LO Kültür Ödülü ve 2019'da Ib Ödülü gibi birçok ödüle layık görüldü.

