AKP'li Belediye Başkanı Fatma Şahin'den Tepki Çeken Görüntüler! 'Çocuk İşçiliği' Övdü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve AKP’li Fatma Şahin, bir işletme ziyareti sırasında karşılaştığı bir çocuk işçiye söylediği sözlerle eleştiri oklarının hedefi oldu. Olay, Şahin’in Gaziantep’teki bir iş yerini ziyareti sırasında gerçekleşti. "Yaz tatilinde aile tezgahına geçen, zanaat öğrenen güzel evlatlar..." açıklamasıyla sosyal medya platformu sosyal medya platformu X hesabından paylaşım yapan Şahin, "Elin de nasıl marifetli, çok seri çalışıyorsun" dediği görüldü.

Görüntülerde, Şahin’in çalışan bir çocuğa hitaben olumlu ifadeler kullandığı ve çocuğun çalışma hızını takdir ettiği görülüyor. Ancak bu sözler, 'çocuk işçiliği'nin normalleştirildiği yönünde yorumlanarak kamuoyunda tartışma yarattı.

Kaynak: Haber Merkezi