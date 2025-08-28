Valilik duyurdu: İstanbul’da Cumartesi Günü Bu Yollar Trafiğe Kapatılacak
İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle trafiğe kapatılacak yolları açıkladı. Vatan Caddesi başta olmak üzere birçok güzergah sabah 05.45’ten itibaren ulaşıma kapalı olacak.
İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Cumartesi günü sabah 05.45’ten itibaren program bitimine kadar belirli güzergahlarda trafik akışı sağlanamayacak.
İŞTE İSTANBUL'DA KAPATILACAK YOLLAR
Kutlamalar nedeniyle Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) çift yönlü olarak trafiğe kapalı olacak.
Ayrıca şu güzergahlardan Vatan Caddesi’ne girişe izin verilmeyecek:
D-100 kara yolu kuzey ve güney istikameti
Edirnekapı bağlantısı
Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddeleri
Atatürk Bulvarı, Keçeci Meydan Sokak ve Hal Yolu güney yönü
Adnan Menderes Bulvarı’na çıkan tüm cadde ve sokaklar da araç trafiğine kapatılacak. Bunun yanı sıra
Tatlıpınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden Vatan Caddesi’ne katılım da mümkün olmayacak.
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
Sürücüler için önerilen alternatif yollar ise şöyle:
Turgut Özal Millet Caddesi
Fevzipaşa Caddesi
Atatürk Bulvarı
D-100 kara yolu
O-3 Hal Yolu
Kaynak: AA