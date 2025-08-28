Valilik duyurdu: İstanbul’da Cumartesi Günü Bu Yollar Trafiğe Kapatılacak

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle trafiğe kapatılacak yolları açıkladı. Vatan Caddesi başta olmak üzere birçok güzergah sabah 05.45’ten itibaren ulaşıma kapalı olacak.

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Cumartesi günü sabah 05.45’ten itibaren program bitimine kadar belirli güzergahlarda trafik akışı sağlanamayacak.

İŞTE İSTANBUL'DA KAPATILACAK YOLLAR

Kutlamalar nedeniyle Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) çift yönlü olarak trafiğe kapalı olacak.

Ayrıca şu güzergahlardan Vatan Caddesi’ne girişe izin verilmeyecek:

D-100 kara yolu kuzey ve güney istikameti

Edirnekapı bağlantısı

Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddeleri

Atatürk Bulvarı, Keçeci Meydan Sokak ve Hal Yolu güney yönü

Adnan Menderes Bulvarı’na çıkan tüm cadde ve sokaklar da araç trafiğine kapatılacak. Bunun yanı sıra

Tatlıpınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden Vatan Caddesi’ne katılım da mümkün olmayacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Sürücüler için önerilen alternatif yollar ise şöyle:

Turgut Özal Millet Caddesi

Fevzipaşa Caddesi

Atatürk Bulvarı

D-100 kara yolu

O-3 Hal Yolu

Kaynak: AA

30 Ağustos Zafer Bayramı İstanbul
