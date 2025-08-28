Boylarını Kısaltmak İçin Türkiye’ye Akın Ediyorlar! Sebebi Şaşkınlık Yarattı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son zamanlarda bazı İngiliz kadınların, boylarını kısaltmak amacıyla Türkiye'ye gelmesi dikkat çekti. Kimileri partnerleriyle aralarındaki boy farkını azaltmak, kimileri ise bacak uzunluğundaki dengesizliği gidermek istiyor. Bu cerrahi müdahale, bacak kemiklerinin kesilip yeniden sabitlenmesine dayanıyor ve iyileşme süreci oldukça uzun olabiliyor. Uzmanlar ise, böyle bir operasyon düşünülüyorsa önceliğin mutlaka tıbbi nedenler olması gerektiğini vurguluyor.

PEKİ NEDEN BOYLARINI KISALTIYORLAR?

Habertürk'e konuşan Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Şükrü Yazar, bu konunun psikososyal yönlerine işaret etti.

Yazar, “Boy uzatma ameliyatı yıllardır yapılan bir operasyon; ancak boy kısaltma hem dünyada hem de ülkemizde çok yaygın değil. Boy kısaltma ameliyatlarını, uzun boylu insanların çevresel baskılar nedeniyle ve kadınların erkek partnerlerine göre daha kısa görünmek taleplerinden dolayı yaptırdıklarını biliyoruz” ifadelerini kullandı.

BOY KISALTMA NASIL UYGULANIYOR?

Ameliyatın teknik detaylarını paylaşan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Barış Görgün, işlemin nasıl yapıldığını şöyle özetledi: “Kişinin bacaklarındaki kemiklerden belli bir miktar kısaltma yapılarak, toplam boy azaltılır. Bu işlem uyluk kemikleri ya da kaval kemiklerinden uygulanır. Uyluk kemiklerinden yaklaşık 4 cm, kaval kemiklerinden ise 3 cm civarında olmak üzere toplamda 6 ila 8 cm’lik bir kısaltma mümkündür. Kesilen kemikler daha sonra plak veya çivi denilen yöntemlerle sabitlenir.”

'İYİLEŞME SÜRECİ UZUN VE ZORLU'

Ameliyat sonrası dönemin kolay geçmediğine dikkat çeken Görgün, şunları söyledi: “Ameliyat teknik olarak kolay ancak her ameliyat zordur. Ameliyat sonrasında hastaları bekleyen 2-3 aylık bir iyileşme dönemi var. Hastayı ameliyattan 1-2 gün sonra yürütmeye başlıyoruz. Ancak sonraki süreçte belli bir dönem fizik tedavi almak gerekiyor. Kasların gerginliği, damar ve sinirlerle ilgili tedaviler devam ediyor. Yaklaşık üç ay civarında da süreç tamamlanıyor.”

'CİDDİ RİSKLER SÖZ KONUSU'

Hem Prof. Dr. Yazar hem de Doç. Dr. Görgün, bu operasyonların önemli riskler taşıdığına işaret etti. Prof. Dr. Yazar bu konuda şunları ekledi: “Bunlar çok büyük ameliyatlardır. Büyük ameliyat oldukları için komplikasyon ve riskleri de olabiliyor. ‘Boyum kısalacak’ diye bu riskleri almak ne kadar doğru tartışılır. Bu operasyonları yaptıracak kişilerin çok iyi düşünmesi lazım.”

Kaynak: Habertürk