Hakan Çakır Cinayetinde İsyan Ettiren İhmaller: İki Kardeş Hastaneden Kaçmış!

Ankara’nın Keçiören ilçesinde Hakan Çakır’ın (23) bıçaklanarak öldürüldüğü olayın ardından gözaltına alınan Taha Yahya Z. (14) ve Baddal Samet Z.’nin (17), kontrol için götürüldükleri hastaneden kaçtıkları öğrenildi. Kardeşlerin kısa sürede yakalanmasının ardından verdikleri ifadeleri ilk kez ortaya çıktı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Keçiören’de çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır, 10 Ağustos’ta kız kardeşi ve annesine sözlü tacizde bulunan kişilerle çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayda Çakır’ın ağabeyi Hakkı Can Çakır (27) ile babası Şahin Çakır (53) de yaralandı. Cinayetle ilgili Cemal Z. (45) ile oğulları Taha Yahya Z., Baddal Samet Z. ve Ahmet Emir Z. (19) tutuklandı, Umut K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan Taha Yahya Z. (14) ve Baddal Samet Z.’nin (17), kontrol için götürüldükleri hastaneden kaçtıkları ortaya çıktı

HASTANEDEN KAÇMIŞLAR!

Olayın ardından Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan kardeşler Taha Yahya Z. ve Baddal Samet Z.’nin, kontrol amacıyla götürüldükleri hastaneden kaçtıkları belirlendi. Kısa sürede yakalanan kardeşlerin ifadelerine DHA ulaştı. Baddal Samet Z., korktuğunu ve bu nedenle hastanede kaçtığını, ardından polislerin kendisini aldığını söyledi. Ayrıca, "Benim üzerimde kana bulanmış elbiseler yoktu. Zaten bizim üzerimizdeki elbiseler polis tarafından alındı. Benden DNA incelemesi için kan örneği de alındı. Çivili sopaları yerde bulduk. Üzerinde çivi olduğunu görmedik. Babam Cemal’de de Ahmet Emir’de de silah veya bıçak yoktu. Karşı tarafın nasıl bıçaklandığını görmedim" dedi.

'BIÇAĞI KULLANMADIM'

Taha Yahya Z. ise olay günü ağabeyi ile evde otururken Ahmet Emir’in telefonla arayarak yardım istediğini belirtti. Taha Yahya Z., olay yerine giderken yolda çivili sopa bulup aldığını ve ağabeyinin de sopa aldığını söyledi. İfadesinde, "Ben aşağı doğru koştuğumda elimde sopa vardı zaten ama yine de ailemi korumak amacı ile burger dükkanına girdim içeriden siyah saplı bir ekmek bıçağı aldım. Olay yerine geldiğimizde olay bitmişti zaten. Babamı yaralı halde olay yerinde görünce bıçağı attım. Zaten bıçağı olayda kullanmadım. Babamı aldım arabaya bindirdim. Ailecek eve çıktık, ambulansı arayacaktık; o esnada eve polisler geldi" sözlerine yer verdi.

Hakan Çakır cinayetinin şüphelilerinden Taha Yahya Z.

'HASTANEDEN KAÇTIM, EVE GİTTİM'

İfadesinin devamında Taha Yahya Z., eve geldiklerinde Umut K.’nin de orada olduğunu, kendisinin olaya dair beyanda bulunmadığını söyledi. “Bana emniyette, ‘tutuklanacaksınız’ dediler. Hastanede ağabeyim kaçınca ben de onunla beraber kaçtım. Bunu yaparken polislere herhangi bir dirençli eylemde bulunmadık. Ben kaçınca eve gittim, ne yapacağımı bilmiyordum; daha sonrasında polisleri aradık ve teyzemin evinden beni aldılar” dedi.

'SUÇTAN YIRTMAYA ÇALIŞIYORLAR'

Çakır ailesinin avukatı Umut Yıldırım, olay sonrası 4 şüphelinin tutuklandığını hatırlatarak, ifadeler ve görüntüler ışığında şüphelilerin suçu reddetmelerine rağmen olayın netleştiğini vurguladı. Yıldırım, "Olayın görüntüleri aslında Umut’un ifadesiyle örtüşüyor. Görüntülerde; sopayla gelen Taha isimli şüphelinin sopayı bırakıp bıçak aldığını, bıçakla olay yerine tekrar geldiğini gösteriyor... Aslında bir şekilde bu suçtan yırtmaya çalışıyorlar" dedi.

DELİLLER TOPLANIYOR

Yıldırım ayrıca suç aletlerinin bulunmadığını ancak şüphelilerin kanlı kıyafetlerine ve telefonlarına el konulduğunu aktardı. Delil toplama sürecinin sürdüğünü belirten Yıldırım, “Samet ve Taha ifadelerinde olay yerine sopalarla geldiklerini söylüyorlar. Yine Taha bu sopayı bırakıp iş yerinden gidip bıçak aldığını söylüyor. Tek söylemediği şey; böyle bir eylemde bulunmadığı. Ama en nihayetinde ölen bir Hakan ve yaralanan aile fertleri var. Dolayısıyla bu ifadeye savcılık şu an için itibar etmiyor. Bunların hepsi kasten öldürmeden yargılanacak ama suça sürüklenen çocuk 17 yaşında ve 14 yaşında olduğundan dolayı cezada indirim uygulanacak. Alabilecekleri ceza biri için en fazla 18, diğeri için en fazla 12 yıl" ifadelerini kullandı.

