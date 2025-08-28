Çanakkale’de Yangın Alarmı! Ormana Sıçramaması İçin Yoğun Mücadele Veriliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çanakkale’nin merkeze bağlı Kemel köyünde, orman dışı bir alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çevreyi dumanla kapladı.

Dumanların fark edilmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına hem helikopterlerle hem de arazözlerle müdahale ediliyor.

Rüzgarın etkili olduğu bölgede ekipler, alevlerin ormanlık alana sıçramasını engellemek için yoğun çaba sarf ediyor. Bölgedeki çalışmaların aralıksız sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA