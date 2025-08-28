Çanakkale’de Yangın Alarmı! Ormana Sıçramaması İçin Yoğun Mücadele Veriliyor

Çanakkale’nin Kemel köyü yakınlarında çıkan yangına, ormanlık alana sıçramadan söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale’nin merkeze bağlı Kemel köyünde, orman dışı bir alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çevreyi dumanla kapladı.

Dumanların fark edilmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına hem helikopterlerle hem de arazözlerle müdahale ediliyor.

Rüzgarın etkili olduğu bölgede ekipler, alevlerin ormanlık alana sıçramasını engellemek için yoğun çaba sarf ediyor. Bölgedeki çalışmaların aralıksız sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Çanakkale Yangın
