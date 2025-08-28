'Topuk Kanı' Krizi Yine Patlak Verdi! Mahkemeden Tedbir Kararı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'de uzun zaman gündemde yer alan ve doktorların uyarılarda bulunduğu olay, Mersin'de açılan bir dava ile tekrar gündeme geldi. Yenidoğan bebeklerin sağlığı için uygulanan topuk kanı testini reddeden aileler uzmanlar tarafından eleştirilirken, son olarak Murat ve Elif Kınış çiftinin 17 Temmuz'da dünyaya gelen oğulları Ömer için sağlık müdürlüğü ile aile arasında 'topuk kanı testi' krizi yaşandı.

Aile, topuk kanı testi yapmaları nedeniyle ilk bebeklerini kaybettiklerini iddia ederek yeni doğan bebeklerine testi yaptırmak istemedi. Topuk testi yaptırılmaması nedeniyle kurumun açtığı dava sonucu mahkeme, Ömer bebek için sağlık tedbiri uygulanmasına karar verdi. Çift, ilk bebeklerine yanlış teşhisler konularak ağır tedaviler uygulandığı için kızlarını kaybettiklerini öne sürdü.

Açılan dava sonucu mahkemenin, küçük Ömer için sağlık tedbiri uygulanmasına karar verdiğini ifade eden baba Murat Kınış, "Biz bu sağlık tedbiri uygulanmasına itiraz ettik, gerekli sebepleri yazdık, ilettik. Ama mahkeme tarafından reddedilmiş" dedi.

'TOPUK KANI VERDİK DİYE ÇOCUĞUMUZ ÖLDÜ'

Baba Murat Kınış, 2018 yılında doğan kız çocuklarından topuk kanı alındığını belirterek "Verilen topuk kanında bize fenilketonüri diye bir genetik hastalığın değerlerinin yüksek olduğu söylenildi. Sağlık ocağından çağırıldık, bize evraklar verildi. Adana Balcalı Hastanesi'ne yönlendirdiler. Hastaneye gittiğimizde çocuğun yatışının yapılması gerektiğini, yoğun bakımda kalması gerektiğini söylediler. Çocuğumuzun yatışını yaptık, orada tekrardan yeni bir test yapıldı" diye konuştu.

Orada Ankara'dan gelen fenilketonüri testiyle alakalı hiçbir şey olmadığını söyleyen "Bu sefer hastanede tirozinemi adlı genetik hastalığın olduğu söylendi. Ankara'daki hastalıkla ilgili hiçbir şey yoktu. Çocuğumuz hastanede 16 gün boyunca yattı. Hastaneye gitmeden önce 14 gün boyunca bizim yanımızdaydı, gayet sağlıklıydı. 16 gün hastanede yattıktan sonra uygulanan ağır tedaviler sonucunda çocuğumuzu kaybettik" iddiasında bulundu.

'KARARIN İPTALİNİ İSTİYORUZ'

Baba Kınış, yaşadıkları sürecin ardından otopsi talep ettiklerini belirterek, "Yapılan otopside tirozinemi ile fenilketonüri adlı genetik hastalıkların hiçbirinin olmadığını, çocuğumuzun sağlıklı olduğunu ortaya koydular" dedi. Kınış, "Mahkemenin verdiği kararın iptalini, Sağlık Bakanlığı'nın verdiği kararın iptalini istiyoruz. Topuk kanı alınmasını istemiyoruz. Sonuçlara güvenmiyoruz, inanmıyoruz. Bir kere canımız yandı, bir daha yanmasını istemiyoruz. Daha önce sağlıklı bir çocuğumuzu kaybettik" sözlerine yer verdi.

'TOPUKTAN ALINMASIN'

Çocuklarının sağlık kontrollerini sürekli yaptıklarını anlatan anne Elif Kınış ise, "Gerekli bütün tahlillerimiz, testlerimiz, her şeyi yaptık. Sağlık ocağından tut, özel hastaneye kadar ne gerekiyorsa her şeyi yapıyoruz. Yani çocuğumuz konusunda hiçbir şeyi kısmıyoruz. Ben cahil bir insan değilim. Sağlık meslek lisesi mezunuyum. Hemşirelik diplomam da var. Ben daha önce kadın doğum bölümünde staj yaparken erken doğan çocukların topuğundan kan gelmediği zaman biz kolundan alıp bu testleri yapmıştık. Topuk kanının illa topuktan alınması gerekmiyor. Kan aynı kan. İlla topuk olunca testler değişmiyor. Biz buna karşıyız aslında" dedi.

'MÜVEKKİLİM KARARI TEBLİGATLA ÖĞRENDİ'

Çiftin avukatı Muhammed Said Altuntaş ise müvekkillerinin haklı gerekçeler nedeniyle çocuğundan topuk kanı alınmasına rıza göstermediğini söyledi. Altuntaş, mahkemenin sağlık tedbiri kararına itiraz ettiklerini belirterek, "Mersin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Çocuk Koruma Kanunu (ÇKK) uyarınca mahkemeden sağlık tedbiri kararı talep edilmiş. Mahkeme bu talep doğrultusunda hiçbir şekilde aileyi bilgilendirmeden ve duruşma açmadan dosya üzerinden tedbir kararı vermiş. Müvekkil tedbir kararını kendisine tebligat gelince öğrendi" diye konuştu.

Kaynak: İHA