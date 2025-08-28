İstanbul’da Neler Oluyor? Rus Yüzücünün Ardından Belaruslu Başkan Da Kayıp
İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos'ta düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında kaybolan 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov’dan dört gündür haber alınamazken, Belarus Spor Dayanışma Fonu Uluslararası Daire Başkanı Anatol Kotau da İstanbul'da kaybolduğu öğrenildi. 21 Ağustos Perşembe günü kişisel işleri için kente gelen Kotau’dan bir haftadır haber alınamıyor.
Geçtiğimiz pazar günü düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na yaklaşık 3 bin sporcu katılırken, yarış sırasında, Rusya’dan gelen 29 yaşındaki yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov’un İstanbul Boğazı’nda kayboldu. İstanbul Valiliği ve Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda yürütülen arama kurtarma çalışmaları halen devam ediyor.
İSTANBUL’DA BİR KAYIP DAHA
Svechnikov’un kaybolmasının ardından İstanbul'dan bir başka kayıp haberi daha geldi. Sözcü’nün haberine göre, Belarus Spor Dayanışma Fonu'nun Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Anatol Kotau, 21 Ağustos’ta İstanbul’a iniş yaptı. Türkiye’ye geldiğini iş yerinden gizlediği öğrenilen Kotau’nun, iniş sonrası yalnızca eşine bir mesaj gönderdiği ve o andan itibaren kendisine ulaşılamadığı belirtildi.
Yetkililer, Kotau’nun İstanbul Havalimanı’ndan ayrıldığı andan itibaren izlediği güzergâhı güvenlik kameralarıyla adım adım takip ediyor.
Kaynak: Sözcü