Vasi Atanmasıyla Gündemdeydi... İş İnsanı İnan Kıraç Yoğun Bakımda

İş insanı İnan Kıraç, hastalığının ilerlemesi nedeniyle Amerikan Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı.

Son Güncelleme:
Vasi Atanmasıyla Gündemdeydi... İş İnsanı İnan Kıraç Yoğun Bakımda
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Koç Ailesi’nin damadı ve Kıraça Holding’in kurucusu İnan Kıraç, rahatsızlığının ilerlemesi üzerine ailenin sahibi olduğu Amerikan Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı.

Oda TV'nin haberine göre, bir süredir aralarındaki küslüğün sona erdiği öğrenilen kızı İpek Kıraç da babasının yanında bulunuyor.

VASİ ATANMASIYLA GÜNDEMDEYDİ

İş insanı Suna Kıraç’ın kızı İpek Kıraç, uzun süredir ailevi ve hukuki sorunlar yaşadığı babası, Koç Ailesi’nin damadı ve Kıraça Holding’in kurucusu İnan Kıraç ile barıştıklarını 11 Ağustos’ta sosyal medya hesabından duyurmuştu. İnan Kıraç, kendisine vasi atanmasıyla uzun süre gündemdeydi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Taciz İfşalarıyla Gündemdeydi: Komedyen Kaan Sezyum’dan İlk Açıklama Geldi: İddiaları Kabul Etti Ünlü Komedyenden 'Taciz' Özrü
MSB Kaynaklarından 'Halit Yukay' Açıklaması: Cansız Bedeni Çıkarıldı mı? MSB'den 'Halit Yukay' Açıklaması, Cansız Bedeni Çıkarıldı mı?
21 Yıl Sonra Büyük Buluşma! Deniz Seki ve Rıza Tamer Tekrardan Bir Araya Geldi 21 Yıl Sonra Büyük Buluşma
MSB'den 'Suriye' Mesajı! 'Her Türlü Tedbire Destek Vereceğiz' MSB'den 'Suriye' Mesajı! 'Her Türlü Tedbire Destek Vereceğiz'
ÇOK OKUNANLAR
Kader Anı Geldi Çattı! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Muhtemel Rakipleri Şampiyonlar Ligi'ndeki Muhtemel Rakipleri
İfşalar Peş Peşe... Melek Mosso İlk Kez Açıkladı: Çocukluğumdan Beri Üç Kez Tacize Uğradım Bir İtiraf Da Ünlü Şarkıcıdan Geldi
Mide Fıtığı Ameliyatı Sonu Oldu, Ailesinden Suç Duyurusu: 'Basit Bir Ameliyata Gitti, Cenazesi Geldi' Mide Fıtığı Ameliyatı Sonu Oldu
Kulislere Bomba Gibi Düşen İddia! Meral Akşener, Mansur Yavaş'a Ne Teklif Etti? Hem de Seçimden Bir Gün Önce... Akşener, Yavaş'a Ne Teklif Etti? Hem de Seçimden Bir Gün Önce...
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Özgür Özel'e Yanıt: 'Önünde İki Seçenek Var...' Bakan Tunç'tan Özgür Özel'e Yanıt: 'Önünde İki Seçenek Var...'