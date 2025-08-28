MSB Kaynaklarından 'Halit Yukay' Açıklaması: Cansız Bedeni Çıkarıldı mı?
MSB kaynakları, iş insanı Halit Yukay’ın naaşının çıkarılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kaynaklar, "Deniz Kuvvetlerimizin TCG IŞIN kurtarma gemisi bölgede çalışmalarına başladı. Halit Yukay'a ait olduğu değerlendirilen naaşın yukarı çıkartılabilmesi için hassas bir çalışma yürütülmektedir" dedi.
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Marmara Denizi’nin 68 metre derinliğinde tespit edilen iş insanı Halit Yukay’ın naaşının çıkarılmasına ilişkin sorulan soruya, “Deniz Kuvvetlerimizin TCG IŞIN kurtarma gemisi bölgede çalışmalarına başladı. Halit Yukay’a ait olduğu değerlendirilen naaşın yukarı çıkartılabilmesi için hassas bir çalışma yürütülmektedir” yanıtını verdi.
