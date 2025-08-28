MHRS'de Yeni Dönem! Bakan Memişoğlu Tarih Verdi: Pilot Uygulama O İllerde Başlıyor

MHRS’de yeni dönem başlıyor! Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 1 Eylül’den itibaren üniversite hastanelerine MHRS üzerinden randevu alınabileceğini duyurdu. Pilot uygulama ilk olarak o şehirlerde başlayacak.

Son Güncelleme:
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ile ilgili önemli bir değişikliği duyurdu. Bakan Memişoğlu’nun açıklamasına göre, artık 1 Eylül’den itibaren bazı üniversite hastanelerine MHRS üzerinden randevu alınabilecek. Uygulama ilk olarak Yozgat Bozok Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi hastanelerinde pilot olarak başlayacak.

PİLOT UYGULAMA BAŞLIYOR

Uşak’taki programı kapsamında konuşan Memişoğlu, uygulamanın ilk olarak Yozgat Bozok Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi hastanelerinde pilot olarak başlayacağını belirtti. Yeni sistemin aile hekimlikleri üzerinden yürütüleceğini ifade eden Bakan, "Üniversite hastanelerinin bir kısmına MHRS üzerinden randevu alınabilecek. Bunu pilot olarak başlatıyoruz" dedi.

"HASTANE AYRIMI YAPMIYORUZ"

Bakan Memişoğlu, sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Biz üniversite hastanesi, kamu hastanesi veya özel hastane ayrımı yapmıyoruz. Hepsini milletimize hizmet eden sağlık kurumları olarak görüyoruz. Daha iyi hizmet için tüm desteği sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

SAĞLIKTA ÜRETEN MODEL

Türkiye’nin yalnızca sağlık hizmeti sunan değil, aynı zamanda üreten bir ülke olma yolunda ilerlediğini de belirten Memişoğlu, "2026’dan itibaren yerli üretim sağlık ürünlerimizi çıkaracak şekilde planlarımızı yapıyoruz" dedi.

UŞAK’A YENİ HASTANE GELİYOR

Uşak'taki sağlık yatırımlarını da değerlendiren Memişoğlu, Uşak’a 200 yataklı yeni bir hastane kazandırılacağını da açıkladı.

KORUYUCU SAĞLIK ÖNCELİKTE

3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında yapılacak çalışmalara değinen Memişoğlu, koruyucu sağlık hizmetlerine büyük önem verdiklerini söyledi. Sigara ile mücadelede mobil ekiplerin sahaya ineceğini, dijital bağımlılık ve obeziteye karşı da yeni önlemler alacaklarını aktardı. Sağlıklı Hayat Merkezlerinin sayısının artırıldığını belirten Bakan, bu merkezlerde diyetisyen, psikolog ve fizyoterapistlerden ücretsiz hizmet alınabildiğini hatırlattı.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
