Belediyeyi borç batağına sokan Fatma Şahin gözünü 7,5 milyar TL'ye dikti!

AKP’li Fatma Şahin yönetiminde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi satış rekoru kırdı. Şahin, belediyenin milyonlarca liralık arsalarını tek tek sattı.

Resmi Gazete’de yer alan ilana göre, Büyükşehir Belediyesi sonra olarak Şehitkamil ilçesindeki 5 bin 480 metrekare büyüklüğündeki arsasını satışa çıkardı. İmar planlarına konut alanı olarak işlenen arazinin muhammen bedeli (en düşük bedel) 100 milyon 24 bin TL olarak belirlendi. Arsanın satışı için 13 Mart’ta ihale düzenlenecek.

Şahinbey Belediye Meclisi’nin eski Meclis Üyesi CHP’li Uğur Kalkan’ın yaptığı çalışmaya göre ise 2014 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan AKP’li Fatma Şahin, göreve geldiği günden beri belediyenin bin 227 arsasını satışa çıkardı.

ARSALARIN BÜYÜKLÜĞÜ 8,2 MİLYON METREKARE

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; “Geçtiğimiz günlerde AKP’li Şahinbey Belediyesi'nin ne kadar arsa ve taşınmaz satışa çıkardığını kendi imkanlarımızla araştırıp; kamuoyuyla paylaşmıştık. Uzun bir çalışma ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin rakamlarını da yine kendi imkanlarımızla bir araya getirdik” diyen CHP’li Kalkan şunları söyledi:

“Büyükşehir Belediyesi, Fatma Şahin başkan olduğu günden bu yana 8 milyon 212 bin metrekare büyüklüğündeki bin 227 ayrı parseli satışa çıkardı. Bin 227 parselin satış değerinin toplamı ise 7,5 milyar TL’yi buluyor. Gaziantep'in her tarafı afişlerden ve resimlerden geçilmiyor. Halkı ilgilendiren, halka hesap verilmesi gereken konularda herhangi bir afiş veya resim göremezsiniz. AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye başkanı ve diğer yetkililer parsel parsel satışları yaparken, rakamların bu kadar büyük olduğunu belki bilemiyor olabilirler ama bu rakamlar gerçekten de çok yüksek rakamlar. Bu kadar arsa ve taşınmaz satılmasına rağmen AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Türkiye'nin en borçlu belediyelerinden ve en çok faiz ödeyen belediyelerinden bir tanesi.”

GÜNDE 1 MİLYON TL DEĞER KAYBEDEN ARSA

“Bu satışları incelerken bir arsa çok dikkatimi çekti” diyen Kalkanda, “Şehitkamil’e bağlı Özgürlük Mahallesi’ndeki 12 bin metrekarelik bir alan var. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin 27 Ekim 2023 tarihindeki yayımlanan ilanında bu alanın satış bedeli 222 milyon TL olarak görünüyor. Ancak 10 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete'de aynı yerin bedeli 180 milyon TL olarak görünüyor. Yani bir buçuk ayda bu arsanın değeri 42 milyon lira düşmüş. Yani özetle bu arsa her gün 1 milyon lira değer kaybetmiş. Gaziantep'te arsalar ve taşınmaz her gün değer kazanırken; bu arsanın bir anda değer kaybetmesini Gaziantepli hemşerilerimizin vicdanına havale ediyorum.”