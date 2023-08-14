'Sizden biriyim' dedi ama... AKP'li Fatma Şahin grevdeki işçilere patronu övdü

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) üç fabrikadan yaklaşık 2 bin Şireci işçisinin düşük zam dayatmasına karşı geçen hafta başlattıkları iş bırakma eylemine devam ediyor.

Görüşme için fabrikaya gelen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, grevdeki işçilere patronu övdü.

Şahin, patron Ahmet Şireci'yi ziyaret etti. Görüşme için fabrikaya gelen Fatma Şahin, işçilere seslenip patron Ahmet Şireci'yi övdü. İşçiler ise Şahin'e tepki gösterdi.

Evrensel’de yer alan habere göre, kendisinin işçi bir babanın kızı olduğunu söyleyen ve "Sizden biriyim" iddiasını öne süren Fatma Şahin, "Gaziantep'in diğer illerden farkı helal kazanç. Bu şehrin çocukları çalışmak zorunda. Şireci dediğiniz adam sizin çocuklarınız okula gitsin diye okul yapan bir adam. Dedim ki Başkanım 'Uyuşturucu sorunu var', AMATEM'i yaptı" gibi sözlerle övgüler yağdırdı.

İşçiler ise "Bize Şireci'yi anlatıyor. Biz Şireci'yi senden iyi tanıyoruz" diyerek tepkilerini dile getirdi.