Zonguldak'ta 'sazan sarmalı' yöntemiyle yüzbinlerce liralık dolandırıcılık!

Zonguldak’ta araç alım satımında ’sazan sarmalı’ yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2’si yakalanarak adliyeye çıkarıldı.

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Zonguldak'ta 'sazan sarmalı' yöntemiyle yüzbinlerce liralık dolandırıcılık!

Zonguldak’ta araç alım satımında ’sazan sarmalı’ yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2’si yakalanarak adliyeye çıkarıldı. Şahısların toplamda 695 bin TL haksız kazanç sağlayıp dolandırıcılık olayına karıştığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri kendi otomobilleriymiş gibi ilana koydukları araçları başkalarına satmaya çalıştıkları tespit edilen şüphelilerin peşine düştü.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sazan sarmalı yöntemi ile kendilerinin olmayan aracı satmaya çalışan üç şüpheliden 2’sini Adana’da yakaladı.

KRİPTOYA YATIRIP AKLAYACAKLARDI

Söz konusu yöntem ile bir kişiden toplamda 695 bin TL para alan şüphelilerden ikisi Adana’da yakalandı. M.G. ile S.C.’nin topladıkları parayı kripto sistemine yatırdıkları böylelikle parayı aklamaya çalıştıkları ortaya çıktı.

Polis ekiplerinin başlattığı dolandırıcılık olayına karışan ve Zonguldak’a getirilen M.G. ve S.C.’nin Emniyet'teki sorgusu tamamlandı.

Zonguldak Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerin sorgusu sürüyor. Firari bir şüpheliyi yakalama çalışmaları da devam ediyor. Öte yandan şüphelilerin suçta kullandıkları telefonlarına da el konuldu.

Kaynak: İHA

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