'CHP'li vekilin odasında dolar dolu torba bulundu' iddiası: Veli Ağbaba'dan açıklama geldi, 'kafama sıkarım'

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bir CHP'li vekilin odasında bulunduğu ileri sürülen 'dolar dolu torba' tartışma yarattı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, kimi haber sitelerinde yer alan metinlerde isminin baş harflerinin bulunması üzerine kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabında açıklama yaptı.

"Hakkımda ortaya atılan çirkin iddialarla ilgili; torba alan da unutan da şerefsiz, alçak, namussuz, haysiyetsizdir. Böyle bir iddiayı elinde hiçbir kanıt olmadan yazanlar da paylaşanlar da namussuz şerefsiz alçaktır" diyen Ağbaba, şöyle devam etti:

"Bugün bu iddiaların araştırılması, kamera görüntülerinin incelenmesi için Meclis başkanlığına dilekçe vereceğim. Bırakın böyle bir kirli ilişki içinde olmayı yan yana gelirsem bile vekillikten istifa etmeyi kafama sıkarım. Bu iddiaları yazanlar haysiyetsizdir, paylaşanlar haysiyetsizdir, kanıtlamayanlar haysiyetsizdir."

AĞBABA'NIN TEPKİ GÖSTERDİĞİ İDDİA NEYDİ?

Ajans Haber kaynaklı haberlerde şubat ayında bir CHP'li vekilin odasında temizlik yapılırken dolar dolu torba bulunduğu ve durumun görevli sekreter ile danışmana bildirdiği iddia ediliyordu.

Yapılan görüşmeler üzerine odada bir şey bırakmadığını belirten CHP'li vekilin, gelen ziyaretçilerin tek tek aranarak torbanın sahibinin bulunmasını söylediği ileri sürülüyordu. Haberin devamında şunlara yer veriliyordu:

"Uzun uğraşlar sonucunda torbanın sahibi bir türlü bulunamazken, görevli personel içinde para olduğunu anladığı torbayı güvenlik görevlilerine teslim etmek yerine kendisi teslim etmeye karar verdi. Aranmayan son kişinin bir kahve içmek için ayak üstü uğrayan başka bir CHP milletvekiline ait olduğunu anladı.

Aranan milletvekili, torbaya ilişkin tüm detayları personele aktardı. Bu doğrulamanın ardından torbanın kendisine ait olduğunu belirten milletvekili 'Sakın açmayın, odayı da terk etmeyin. Hemen geliyorum' diyerek telefonu kapattı. Yaklaşık 20 dakika sonra odaya gelen milletvekili, torbayı teslim aldı. (...)"