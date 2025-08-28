Taciz İddiası Sonrası Flaş Karar: BirGün, Ünlü Komedyen Kaan Sezyum'un Biletini Kesti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Günlerdir eğlence sektöründeki kişiler hakkında peş peşe ortaya atılan taciz iddiaları gündemden düşmüyor. Kadınların, şöhret ve nüfuslarını kullanarak şiddet ve tacizde bulunan erkekleri ifşa ettiği süreç, fotoğrafçı Mesut Adlin ile başladı. Ardından oyuncular Tayanç Ayaydın ve Mehmet Yılmaz Ak ile ilgili taciz iddiaları da geldi. Bu ifşa hareketiyle hayranlarını şoke eden son isim de ünlü komedyen Kaan Sezyum oldu.

Yaklaşık 3 yıl önce yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşan bir kadın, ünlü komedyenin tacizine uğradığını söyledi. Ünlü komedyen de bu iddiayı reddetmeyerek pişman olduğunu ve tüm sorumluluğu aldığını ifade etti. Sezyum, bu olaydan sonra davranış bozukluğu nedeniyle psikolojik destek almaya başladığını belirterek, içinde bulunduğu durumu yanlış yorumladığını söyledi ve herkesten özür diledi.

BİRGÜN: ERKEK ŞİDDETİNİN KARŞISINDAYIZ

Olayın arkasından gözler Kaan Sezyum'un yazı yazdığı BirGün gazetesine çevrildi. Gazete, komedyen ile yollarını ayırdıklarını "Okurlarımızın bilgisine; Bir taciz olayının faili olduğu ifşa edilen Kaan Sezyum ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. İfşalarda adı geçen Bahadır Boysal ile ise daha önceden, kurumsal planlamamız çerçevesinde yolları ayırma kararı aldığımızdan, kendisiyle ilgili ek bir karara ihtiyaç duyulmamıştır. Erkek şiddetinin, cinsiyetçi tahakkümün ve her türden istismarın karşısında olmaya devam edeceğiz" sözleriyle duyurdu.

