Taciz İddiası Sonrası Flaş Karar: BirGün, Ünlü Komedyen Kaan Sezyum'un Biletini Kesti

Günlerdir ortaya atılan taciz iddialarının sonuncusu komedyen ve yazar Kaan Sezyum hakkında geldi. İddiayı kabul edip özür dileyen Kaan Sezyum için çalıştığı gazeteden de karar geldi. BirGün, yaptığı açıklamada komedyenle yollarını ayırdıklarını belirterek erkek şiddetinin karşısında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Son Güncelleme:
Taciz İddiası Sonrası Flaş Karar: BirGün, Ünlü Komedyen Kaan Sezyum'un Biletini Kesti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Günlerdir eğlence sektöründeki kişiler hakkında peş peşe ortaya atılan taciz iddiaları gündemden düşmüyor. Kadınların, şöhret ve nüfuslarını kullanarak şiddet ve tacizde bulunan erkekleri ifşa ettiği süreç, fotoğrafçı Mesut Adlin ile başladı. Ardından oyuncular Tayanç Ayaydın ve Mehmet Yılmaz Ak ile ilgili taciz iddiaları da geldi. Bu ifşa hareketiyle hayranlarını şoke eden son isim de ünlü komedyen Kaan Sezyum oldu.

Taciz İddiası Sonrası Flaş Karar: BirGün, Ünlü Komedyen Kaan Sezyum'un Biletini Kesti - Resim : 1

Yaklaşık 3 yıl önce yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşan bir kadın, ünlü komedyenin tacizine uğradığını söyledi. Ünlü komedyen de bu iddiayı reddetmeyerek pişman olduğunu ve tüm sorumluluğu aldığını ifade etti. Sezyum, bu olaydan sonra davranış bozukluğu nedeniyle psikolojik destek almaya başladığını belirterek, içinde bulunduğu durumu yanlış yorumladığını söyledi ve herkesten özür diledi.

Taciz İddiası Sonrası Flaş Karar: BirGün, Ünlü Komedyen Kaan Sezyum'un Biletini Kesti - Resim : 2

BİRGÜN: ERKEK ŞİDDETİNİN KARŞISINDAYIZ

Olayın arkasından gözler Kaan Sezyum'un yazı yazdığı BirGün gazetesine çevrildi. Gazete, komedyen ile yollarını ayırdıklarını "Okurlarımızın bilgisine; Bir taciz olayının faili olduğu ifşa edilen Kaan Sezyum ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. İfşalarda adı geçen Bahadır Boysal ile ise daha önceden, kurumsal planlamamız çerçevesinde yolları ayırma kararı aldığımızdan, kendisiyle ilgili ek bir karara ihtiyaç duyulmamıştır. Erkek şiddetinin, cinsiyetçi tahakkümün ve her türden istismarın karşısında olmaya devam edeceğiz" sözleriyle duyurdu.

Taciz İfşalarıyla Gündemdeydi: Komedyen Kaan Sezyum’dan İlk Açıklama Geldi: İddiaları Kabul EttiTaciz İfşalarıyla Gündemdeydi: Komedyen Kaan Sezyum’dan İlk Açıklama Geldi: İddiaları Kabul EttiMagazin
İfşalar Peş Peşe... Melek Mosso İlk Kez Açıkladı: Çocukluğumdan Beri Üç Kez Tacize Uğradımİfşalar Peş Peşe... Melek Mosso İlk Kez Açıkladı: Çocukluğumdan Beri Üç Kez Tacize UğradımGözden Kaçmasın

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Taciz Birgün
Son Güncelleme:
Benfica Mağlubiyeti Sonrası Jose Mourinho’yla İpler Kopuyor! Aykut Kocaman Fenerbahçe’nin Başına Mı Getirilecek? Gözler Ali Koç’’ta… İpler Koptu, Efsane İsim Geri Dönüyor
Valilik duyurdu: İstanbul’da Cumartesi Günü Bu Yollar Trafiğe Kapatılacak İstanbullular Dikkat! Bu Yollar Trafiğe Kapatılacak
Taciz İfşalarıyla Gündemdeydi: Komedyen Kaan Sezyum’dan İlk Açıklama Geldi: İddiaları Kabul Etti Ünlü Komedyenden 'Taciz' Özrü
Türkiye Kuruyor! Afyon, Kütahya, Konya, Şanlıurfa… İşte Kuraklığın Merkez Üssü Türkiye Kuruyor! Afyon, Kütahya, Konya, Şanlıurfa… İşte Kuraklığın Merkez Üssü
ÇOK OKUNANLAR
Kader Anı Geldi Çattı! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Muhtemel Rakipleri Şampiyonlar Ligi'ndeki Muhtemel Rakipleri
İfşalar Peş Peşe... Melek Mosso İlk Kez Açıkladı: Çocukluğumdan Beri Üç Kez Tacize Uğradım Bir İtiraf Da Ünlü Şarkıcıdan Geldi
Kulislere Bomba Gibi Düşen İddia! Meral Akşener, Mansur Yavaş'a Ne Teklif Etti? Hem de Seçimden Bir Gün Önce... Akşener, Yavaş'a Ne Teklif Etti? Hem de Seçimden Bir Gün Önce...
Benfica Mağlubiyeti Sonrası Jose Mourinho’yla İpler Kopuyor! Aykut Kocaman Fenerbahçe’nin Başına Mı Getirilecek? Gözler Ali Koç’’ta… İpler Koptu, Efsane İsim Geri Dönüyor
Mide Fıtığı Ameliyatı Sonu Oldu, Ailesinden Suç Duyurusu: 'Basit Bir Ameliyata Gitti, Cenazesi Geldi' Mide Fıtığı Ameliyatı Sonu Oldu