Denizi Yok Ama Zengin Oluyor! Ağlarını Atıyor, Ayda 200 Bin TL Kazanıyor

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Onur Ulaş Demir, Keban Baraj Gölü’nde çocuk yaşta başladığı balıkçılığı sürdürüyor. Sabahın ilk ışıklarından gece geç saatlere kadar gölde çalışan Demir, bıraktığı 2 bin metrelik ağlarla sazan, alabalık, turna ve şabut gibi türleri avlıyor.

Yakalanan balıklar Elazığ ve Tunceli’deki kooperatiflere satılıyor, oradan da Türkiye’nin birçok şehrine ve Irak’a kadar ulaştırılıyor. Demir, giderlerini düştükten sonra aylık ortalama 200 bin lira gelir elde ediyor.

"SUYUN ÜSTÜNE ÇIKINCA ÖZGÜR HİSSEDİYORUM"

Mesleğe babasıyla birlikte başladığını belirten Demir, babasının vefatından sonra işi tek başına sürdürdüğünü söyledi. Balıkçılığın hayatındaki yerini şu sözlerle anlattı:

"Tekneyle göle açıldığımda kendimi özgür hissediyorum. Balıkçılık benim için hem bir geçim kaynağı hem de büyük bir tutku. Gün batımında ağları suya bırakıyoruz, gece teknede kalıyoruz. Sabah gün doğmadan ağları çekip balıkları toptancıya teslim ediyoruz.

Buradan Diyarbakır’a, oradan da Irak’a kadar balık gönderiliyor. Günlük 150 kilo civarında balık çıkıyor. Fiyatlar geçen yıla göre düşük olsa da umutluyuz, kazancımız şimdilik yeterli."

Geçen yıl kilosu 95 liradan satılan balık bu sezon 90 liradan alıcı buluyor. Yaz aylarında kazanç 200 bin lirayı bulurken, kışın rakamların düştüğü belirtiliyor.

