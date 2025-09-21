Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Binlerce Aileye Müjde! 7.6 Milyon TL'lik destek Başkent Kartlara Yattı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek programları kapsamında dar gelirli ailelere yönelik önemli bir adım daha attı.

32 BİN AİLEYE MÜJDE! 7.6 MİLYON TL'LİK DESTEK ÖDEMELERİ HESAPLARA YATIRILDI

Belediyeden sosyal yardım alan 32.489 ailenin 2-5 yaş arasındaki 37.530 çocuğu için toplam 7 milyon 600 bin TL tutarında süt desteği, ailelerin Başkent Kartlarına yatırıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, bu desteğin çocukların sağlıklı gelişimlerine katkı sağlamak ve ailelerin ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla verildiği belirtildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın sosyal yardım politikaları doğrultusunda, çocukların temel ihtiyaçlarına yönelik desteklerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Süt desteği hesaplara yatırıldı

HEDEF ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE DESTEK OLMAK

Süt desteği, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklara yönelik sosyal yardım projeleri arasında önemli bir yer tutuyor. Buradaki hedef gelişim çağındaki çocuklara önemli destek olmak.

Kaynak: Haber Merkezi