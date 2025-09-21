Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Binlerce Aileye Müjde! 7.6 Milyon TL'lik destek Başkent Kartlara Yattı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek programları kapsamında dar gelirli ailelere yönelik önemli adımlar atmaya devam ediyor. Son olarak sosyal yardım alan ailelere yönelik 'süt desteği' yardımını bu ayda sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden müjdeli haber geldi. Belediye, 32 bin ailenin Başkent Kart hesabına 7.6 milyon TL'lik destek ödemelerini yatırdı. İşte detaylar...
Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek programları kapsamında dar gelirli ailelere yönelik önemli bir adım daha attı.
32 BİN AİLEYE MÜJDE! 7.6 MİLYON TL'LİK DESTEK ÖDEMELERİ HESAPLARA YATIRILDI
Belediyeden sosyal yardım alan 32.489 ailenin 2-5 yaş arasındaki 37.530 çocuğu için toplam 7 milyon 600 bin TL tutarında süt desteği, ailelerin Başkent Kartlarına yatırıldı.
Belediyeden yapılan açıklamada, bu desteğin çocukların sağlıklı gelişimlerine katkı sağlamak ve ailelerin ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla verildiği belirtildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın sosyal yardım politikaları doğrultusunda, çocukların temel ihtiyaçlarına yönelik desteklerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
HEDEF ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE DESTEK OLMAK
Süt desteği, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklara yönelik sosyal yardım projeleri arasında önemli bir yer tutuyor. Buradaki hedef gelişim çağındaki çocuklara önemli destek olmak.
Kaynak: Haber Merkezi