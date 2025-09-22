İthal Otomobillerde Vergi Yükü Katlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre ithal otomobillere yüzde 25 ile 30 arasında ek vergi getirildi. Düzenleme elektrikli ve hibrit araçları da kapsıyor.

Son Güncelleme:
İthal Otomobillerde Vergi Yükü Katlandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karar uyarınca binek otomobillere yüzde 25–30 arasında ek vergi getirildi. 60 gün sonra yürürlüğe girecek düzenleme elektrikli ve hibrit modelleri de kapsıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, ithal binek otomobillere yeni vergi yükümlülükleri getirildi.

İthal Otomobillerde Vergi Yükü Katlandı - Resim : 1
İthal otomobillerde vergi yükü arttı

Buna göre konvansiyonel ve hibrit (plug-in hariç) otomobiller için yüzde 25 veya en az 6 bin dolar, plug-in hibrit otomobiller için yüzde 30 veya en az 7 bin dolar, elektrikli otomobiller için yüzde 30 veya en az 8 bin 500 dolar ek mali yükümlülük uygulanacak.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Ticaret Bakanlığı'nın X hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, düzenlemenin sektörün tüm bileşenleriyle yapılan görüşmelerin ardından hazırlandığını belirtildi.

Araç Sahipleri Dikkat! Yargıtay’dan Flaş Değişim Kararı! Eskisinin Yerine Sıfır Otomobil VerilecekAraç Sahipleri Dikkat! Yargıtay’dan Flaş Değişim Kararı! Eskisinin Yerine Sıfır Otomobil VerilecekEkonomi

Oto Kiralama Skandalı! Sahte Kimlikle Araç Kiraladı, Satmaya Kalkınca Yakayı Ele VerdiOto Kiralama Skandalı! Sahte Kimlikle Araç Kiraladı, Satmaya Kalkınca Yakayı Ele VerdiGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Otomobil Ticaret Bakanlığı
Son Güncelleme:
Dev Enerji Şirketi İflas Bayrağını Çekti! Bölgedeki Çiftçiler Kara Kara Düşünüyor Dev Enerji Şirketi İflas Bayrağını Çekti
Vergi Kaçıranlara Yakın Takip: 10 Bin Şirket Ortağı Mercek Altına Alındı! Milyarlarca Lira Ortaya Çıktı 10 Bin Şirket Ortağı Mercek Altına Alındı! Milyarlarca Lira Ortaya Çıktı
Türkiye–ABD Ticaretinde Yeni Dönem! Ek Vergi Kaldırıldı Türkiye–ABD Ticaretinde Yeni Dönem! Ek Vergi Kaldırıldı
Bu Açıklama Seçimi Kaybettirir! Sadettin Saran'ın Dili Düğümlendi: Kamera Karşısında Olay Görüntü Bu Sözler Seçim Kaybettirir
ÇOK OKUNANLAR
Sındırgı'da Korkutan Deprem! Sındırgı'da Korkutan Deprem!
Netanyahu, Filistin'i Tanıyan Batı'ya Parmak Salladı! 'Bekleyin ve Görün' Netanyahu, Filistin'i Tanıyan Batı'ya Parmak Salladı!
Türkiye–ABD Ticaretinde Yeni Dönem! Ek Vergi Kaldırıldı Türkiye–ABD Ticaretinde Yeni Dönem! Ek Vergi Kaldırıldı
İthal Otomobillerde Vergi Yükü Katlandı İthal Otomobillerde Vergi Yükü Katlandı
Filtreli Dünyada Gerçekler Kayboluyor! Çocuklar Risk Altında Filtreli Dünyada Çocuklar Risk Altında!