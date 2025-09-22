İthal Otomobillerde Vergi Yükü Katlandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karar uyarınca binek otomobillere yüzde 25–30 arasında ek vergi getirildi. 60 gün sonra yürürlüğe girecek düzenleme elektrikli ve hibrit modelleri de kapsıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, ithal binek otomobillere yeni vergi yükümlülükleri getirildi.

İthal otomobillerde vergi yükü arttı

Buna göre konvansiyonel ve hibrit (plug-in hariç) otomobiller için yüzde 25 veya en az 6 bin dolar, plug-in hibrit otomobiller için yüzde 30 veya en az 7 bin dolar, elektrikli otomobiller için yüzde 30 veya en az 8 bin 500 dolar ek mali yükümlülük uygulanacak.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Ticaret Bakanlığı'nın X hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, düzenlemenin sektörün tüm bileşenleriyle yapılan görüşmelerin ardından hazırlandığını belirtildi.

Otomobil İthalatı İle İlgili Uygulanacak Yeni Düzenlemeler Resmi Gazete’de Yayımlandı



