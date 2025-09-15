Araç Sahipleri Dikkat! Yargıtay’dan Flaş Değişim Kararı! Eskisinin Yerine Sıfır Otomobil Verilecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa’da 2013 yılında sıfır kilometre araç satın alan bir vatandaşın yıllar süren hukuk mücadelesi, tüketiciler için emsal olacak bir kararla sonuçlandı. Aynı arızayı defalarca yaşayan araç sahibi, mahkeme sürecinin ardından Yargıtay’dan lehine karar çıkardı.

DEFALARCA ŞANZIMAN ARIZASI YAŞANDI

Davacı, sıfır aldığı aracında yalnızca üç ay sonra şanzıman arızasıyla karşılaştı. 2013 yılında yapılan değişimin ardından sorun kısa süre içinde tekrarlandı ve araç ikinci kez onarıldı. Ancak 2014 yılında aynı problem üçüncü kez ortaya çıktı. Bunun üzerine tüketici, aracın 'gizli ayıplı' olduğu gerekçesiyle sıfırıyla değiştirilmesini talep etti.

İLK MAHKEME DAVAYI REDDETTİ

Çorlu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, araçta iki kez şanzıman değişimi yapıldığını ve tüketicinin onarım hakkını kullandığını belirterek davayı reddetti. Mahkeme, arızanın dördüncü kez tekrarlanmadığı ve aracın hala kullanılabilir durumda olduğu gerekçesiyle değişim şartlarının oluşmadığına hükmetti.

YARGITAY DEVREYE GİRDİ

Davacının temyizi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, bilirkişi raporu alınmadan verilen kararın eksik olduğunu belirterek yerel mahkemenin kararını bozdu. Tekrar görülen davada mahkeme, aracın üretimden kaynaklanan kronik arızası olduğunu tespit etti ve tüketicinin "misliyle değişim" talebini haklı buldu.

EMSAL KARAR ONANDI

Karar, davalı şirket tarafından yeniden temyiz edilse de Yargıtay 3. Hukuk Dairesi sürece son noktayı koydu. Daire, aracın üretim hatasından kaynaklanan arızasının onarımla giderilemediğini belirterek, sıfırıyla değiştirilmesine hükmetti. Böylece sıfır kilometre araç satın alan tüketicilerin benzer durumlarda korunmasının önünü açacak emsal bir karar alınmış oldu.

Kaynak: İHA