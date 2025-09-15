Maaşlarda Zorunlu Kesinti Başlıyor! Paranızı Çekmek İçin Bu Şartlar Zorunlu! Tüm Çalışanları İlgilendiriyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) için hazırlıklar son aşamaya gelirken, yeni düzenlemenin detayları da belli olmaya başladı. Çalışanların maaşlarından her ay yüzde 3 oranında kesinti yapılacak ve birikimlere ulaşabilmek için en az 10 yıl sistemde kalma şartı aranacak. Afet, eğitim, askerlik ya da ev alımı gibi özel durumlarda ise katılımcılar birikimlerinin yalnızca belirli bir kısmını kullanabilecek.

ÇALIŞANLARIN MAAŞINDAN YÜZDE 3 KESİNTİ OLACAK

Habertürk'ten Rahim Ak'in haberine göre, Türkiye’de uzun süredir uygulanan Otomatik Katılım Sistemi (OKS), bu yıl devreye girmesi planlanan TES ile tek çatı altında toplanacak. Yeni düzenleme kapsamında tüm çalışanlar zorunlu olarak sisteme dahil edilecek. Çalışanlardan maaşlarının yüzde 3’ü kesilirken, işveren yüzde 2, devlet ise yüzde 1 katkı sağlayacak.

Böylece her ay maaşların toplamda yüzde 6’sı TES fonuna aktarılacak. Birikimler devlet güvencesinde işletilecek ancak isteyen katılımcılar, yatırımlarının değerlendirileceği araçları kendileri seçebilecek. Bu sayede doğru yatırım tercihiyle birikimlerin daha hızlı büyümesi mümkün olabilecek.

KIDEM TAZMİNATI AYRI KALACAK

Hazırlanan taslaklarda kıdem tazminatının TES’e dahil edilmesine yönelik bir düzenleme bulunmuyor. Mevcut kıdem tazminatı uygulamasının devam etmesi planlanıyor.

10 YIL SİSTEMDE KALMAK ZORUNLU OLACAK

TES’in en önemli farklarından biri çıkış şartları olacak. Katılımcılar en az 10 yıl sistemde kalmak zorunda olacak. Bu süreden önce sistemden çıkış yapılamayacak. Ancak afet, askerlik, eğitim ya da ev alımı gibi özel durumlarda sınırlı oranda para çekilebilecek.

Kaynak: Habertürk