İşverenin Maaşı Düşük Gösterme Oyunu Bozuldu! Yargıtay Noktayı Koydu! Çalışanların Yüzünü Güldürecek Karar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İşverenlerin bordroda maaşları düşük göstererek işçilerin haklarını kısıtlamasına karşı Yargıtay’dan emsal niteliğinde karar çıktı. Karara göre, hileli bordrolar tespit edildiğinde işçilerin emekli maaşları, kıdem tazminatları ve fazla mesai ücretleri gerçek maaş üzerinden hesaplanacak.

ÇALIŞANLARIN HAKKINI GASP EDİYORDU

Birçok işyerinde bordroda yalnızca bankaya yatırılan ücret gösteriliyor. Bu nedenle SGK’ya eksik bildirilen kazanç, çalışanın emeklilik döneminde alacağı maaşı düşürüyor. Aynı şekilde kıdem tazminatı ve fazla mesai ödemeleri de bordrodaki düşük ücrete göre hesaplanıyor. Bu durum, işçilerin ciddi hak kaybı yaşamasına yol açıyor.

YARGITAY’DAN ÇALIŞANLARI SEVİNDİRECEK KARAR

Yargıtay’ın (Esas No: 2025/649, Karar No: 2025/4104) aldığı kararda, imzalı bordro işçinin kabulü sayılsa da, yazılı belgelerle daha fazla çalıştığını kanıtlayan işçilerin alacaklarının gerçek ücret üzerinden hesaplanması gerektiği belirtildi. İşyerine giriş-çıkış kayıtları, işyeri yazışmaları gibi belgeler en önemli delil olarak kabul edilecek. Bu belgelerin olmaması halinde tanık ifadeleri de dikkate alınacak.

İMZALI VE İMZASIZ BORDRO AYRIMI

İmzalı bordroda: İşçi, bordrodaki fazla mesaiyi kabul etmiş sayılıyor. Ancak daha fazla çalıştığını resmi belgelerle kanıtlarsa, gerçek ücreti üzerinden hesaplama yapılıyor.

İmzasız bordroda: İşçi, hem belgeler hem de tanık ifadeleriyle bordrodaki süreden fazla çalıştığını ispatlayabiliyor. Bu durumda hesaplama yine gerçek ücret üzerinden yapılıyor.

TATİL VE BAYRAM ÜCRETLERİ DE GERÇEK MAAŞTAN HESAPLANACAK

Karara göre bordro hilesi tespit edildiğinde yalnızca fazla mesai değil, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri de gerçek maaş üzerinden yeniden değerlendirilecek. Ancak işçinin, bu günlerde çalıştığını kanıtlaması şart olacak. Bu karar, işverenlerin bordro oyunlarıyla mağdur ettiği binlerce çalışan için emsal niteliği taşıyor.

Kaynak: Habertürk