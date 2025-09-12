Üniversiteye Gitmek Pahalıya Patlıyor! Şehir Dışında Okumanın Aylık Maliyeti Asgari Ücretin 2 Katına Çıktı

Şehir dışında üniversite okumak isteyen öğrenciler için maliyetler katlandı. Eğitim-İş’in araştırmasına göre, barınma, yemek ve ulaşım masraflarıyla aylık gider 50 bin TL’yi aşarken, üniversiteye başlangıç maliyeti 100 bin TL’nin üzerine çıktı.

Üniversite eğitimini ailesinden uzakta sürdüren öğrenciler için yeni dönem oldukça maliyetli başladı. Eğitim-İş’in araştırmasına göre, büyükşehirlerde üniversite okumanın aylık masrafı asgari ücretin iki katını aşarak 50 bin TL’ye ulaştı. Üniversiteye başlangıç için yapılan harcamalar ise 100 bin TL’nin üzerine çıktı.

EN BÜYÜK YÜK BARINMADA

Öğrencilerin en büyük gideri barınma oldu. Özel yurt ücretleri Ankara’da ortalama 38 bin 500 TL, İstanbul’da 40 bin TL, İzmir’de ise 29 bin TL’ye kadar çıktı. Ev kiralamak isteyen öğrencilerin ise ortalama 25 bin TL kira ve depozito bedelini karşılaması gerekiyor.

YEMEK VE SOSYALLEŞME DE CEBİ YAKIYOR

Yalnızca bir öğün yemek için aylık ortalama 12 bin TL harcama gerektiği belirtildi. Sosyal yaşamın da maliyeti arttı kahve veya çay içerek sosyalleşmenin aylık ortalama 6 bin TL’ye mal olduğu hesaplandı. Ulaşımda ise Ankara’da aylık abonman 350 TL, İstanbul’da 380 TL, İzmir’de 480 TL’yi buldu.

EK GİDERLER DE YÜKSELİYOR

Ev kiralayan öğrenciler için elektrik, su, doğalgaz, internet ve aidat gibi faturaların yıllık ortalaması 3 bin TL’yi buluyor. Eğitim materyalleri için kitap masrafı 2 bin 500 TL, kırtasiye gideri 670 TL olarak hesaplandı. Ayrıca bilgisayar almak isteyen öğrenciler ortalama 30 bin TL ayırmak zorunda.

BAŞLANGIÇ MALİYETİ 100 BİN TL’Yİ GEÇTİ

Eğitim-İş raporuna göre, üniversiteye yeni başlayan bir öğrencinin temel ihtiyaçlar için yapacağı harcama 105 bin TL’nin üzerinde. Aylık sabit giderler ise en az 50 bin TL’ye ulaşarak asgari ücretin iki katını geçti.

