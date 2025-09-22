Haftanın İlk Gününde Döviz Piyasası Hızlı Başladı! İşte 22 Eylül Dolar ve Euroda Son Durum

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Haftanın ilk işlenm günü sabahında döviz piyasaları yatırımcıların yakın takibinde. 22 Eylül 2025 Pazartesi günü dolar, euro ve sterlin fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle ekonomik kararları doğrudan etkileyen döviz kurlarındaki hareketlilik, "1 Dolar kaç TL?", "Euro ne kadar oldu?" sorularını gündeme taşıyor.

DOLAR VE EURO BUGÜN KAÇ TL?

Haftanın ilk gününde dolar/TL, sabah saatlerinde 41,3567 TL alış, 41,4113 TL satış seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise aynı dakikalarda 48,7133 TL düzeyinde seyrediyor.

