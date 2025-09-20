Bilim İnsanlarından Çarpıcı Araştırma: Parasızlığın Beyni Küçülttüğü Ortaya Çıktı

Bilim insanlarına göre maddi sıkıntılar sadece yaşam koşullarını değil, zeka seviyesini de düşürüyor. Araştırmalar, parasızlığın beyin gücünü tüketerek bilişsel performansı zayıflattığını ortaya koydu.

Yapılan yeni bir araştırma, parasızlığın yalnızca yaşam şartlarını değil, zihinsel performansı da doğrudan zayıflattığını ortaya koydu. Bilim insanlarına göre maddi sıkıntı yaşayan kişilerde zeka seviyesi yaklaşık 13 puan düşüyor. Ancak gelir elde edildiğinde bu düşüş tersine dönüyor ve bilişsel performans yeniden yükselişe geçiyor.

PARASIZLIK BEYİN GÜCÜNÜ TÜKETİYOR

Araştırmada Raven’s Matrices gibi zeka testleri ve bilişsel kontrol ölçümleri kullanıldı. Bulgular, ekonomik sıkıntı içindeki katılımcıların özellikle zor sorularda başarısız olduğunu gösterdi. Çiftçiler üzerinde yapılan gözlemler de dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Hasat öncesinde parasız kalan çiftçilerin düşük performans sergilediği, hasat sonrası gelir elde ettiklerinde ise testlerde başarılarının arttığı görüldü.

SORUN SADECE STRES DEĞİL

Bilim insanları, bu düşüşün yalnızca stres, beslenme ya da iş yüküyle açıklanamayacağını vurguluyor. Maddi kaygıların zihni sürekli meşgul etmesi, beynin diğer işlevlerine daha az enerji bırakıyor. Bu da bilişsel performansın azalmasına yol açıyor.

YOKSULLUK KISIR DÖNGÜ YARATIYOR

Uzmanlara göre maddi sıkıntılar, karar verme yetisini olumsuz etkileyerek yanlış adımların atılmasına neden oluyor. Bu durum da yoksulluğun kendi kendini besleyen bir döngü haline gelmesine yol açıyor. Araştırmacılar, yoksulluğun yalnızca ekonomik bir problem olarak değil, aynı zamanda zihinsel ve toplumsal bir sorun olarak ele alınması gerektiğinin altını çiziyor.

