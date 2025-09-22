SGK Uzmanı Özgür Erdursun Kritik Detayı Açıkladı: Emekli Maaşları Otomatik Düşecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milyonlarca çalışanın gözü emeklilik sürecinde yapılacak başvuru ve maaş hesaplamalarında. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emekli olmak isteyenlere önemli uyarılarda bulunarak, özellikle başvuru tarihi ve son 2520 gün kuralına dikkat çekti. Erdursun’a göre bu noktaları göz ardı edenlerin maaşı yaklaşık yüzde 5 daha düşük olabilir.

SON 2520 GÜN KURALINA DİKKAT

SGK Uzmanı Özgür Erdursun

Erdursun, emeklilikte hangi statüden (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) maaş alınacağının son 2520 gündeki prim yoğunluğuna bağlı olduğunu belirtti. Örneğin, bir çalışan son 2520 günün en az 1260 gününü SSK’dan ödediğinde, yaş şartı aranmadan EYT kapsamında emeklilik hakkı kazanabiliyor.

E-DEVLET’TEN HİZMET DÖKÜMÜ ŞART

Erdursun, her çalışanın ilk iş olarak e-Devlet üzerinden hizmet dökümünü kontrol etmesi gerektiğini vurguladı. Askerlik ve doğum borçlanmalarının, fazla çalışmaların da buradan takip edilebileceğini hatırlattı.

MAAŞLARDA YÜZDE 5'LİK KAYIP

Özgür Erdursun’un dikkat çektiği en önemli noktalardan biri de başvuru tarihi oldu. Emekliliği 2025 yılı içinde hak ettiği halde 31 Aralık’a kadar başvurmayan SSK ve Bağ-Kur’luların, dilekçelerini 2026’ya bırakmaları halinde maaşlarında yaklaşık yüzde 5 kayıp yaşayacaklarını söyledi. Bu nedenle dilekçenin zamanında verilmesi büyük önem taşıyor.

KIDEM TAZMİNATI VE HAKLAR

Emeklilik nedeniyle işten ayrılanlara kıdem tazminatı da ödeniyor. Her hizmet yılı için bir brüt maaş üzerinden hesaplanan kıdem tazminatında 2025 yılı tavan tutarı 53 bin 919 lira 68 kuruş olarak belirlendi. Kullanılmayan yıllık izinler de işverenden alınırken, ihbar tazminatı ödenmiyor.

