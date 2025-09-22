TasteAtlas Dünyanın En İyi Tatlılarını Açıkladı! Listeye Türkiye’den 4 Lezzet Girdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uluslararası lezzet rehberi TasteAtlas, "Dünyanın En İyi Tatlıları 2025" listesini yayınladı. Dünyanın dört bir yanından yüzlerce tatlının değerlendirildiği oylamada Türk mutfağı, damak çatlatan tatlılarıyla ön plana çıktı.

MARAŞ DONDURMASI İLK 10'A GİRMEYİ BAŞARDI

Açıklanan listede, 144 binden fazla oy kullanıldı, 96 bini geçerli sayıldı. Buna göre, Portekiz’in Pastel de nata tatlısı zirveye yerleşirken, İtalya’nın Tiramisusu ve Fransa’nın Crepesi üst sıralarda yer aldı. Türkiye ise dünyaca ünlü Maraş dondurmasıyla 4. sıraya adını yazdırarak ilk 10’a girmeyi başardı.

4 TÜRK TATLISI LİSTEDE

Maraş dondurmasının yanı sıra, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri de listeye girdi. Baklava 13. sırada yer alırken, Lokma 97. sıraya, Muhallebi ise 98. sıraya girdi. Böylece toplam dört Türk tatlısı dünyanın en iyi tatlıları arasında gösterildi.

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ İLK 10 TATLISI

1.Pastel de nata (Portekiz)

2.Tiramisu (İtalya)

3.Crepes (Fransa)

4.Maraş Dondurması (Türkiye)

5.Dulce de leche (Arjantin/Uruguay)

6.Çikolatalı Sufle (Fransa)

7.Sernik (Polonya)

8.Kaiserschmarrn (Avusturya)

9.Kladdkaka (İsveç)

10.Trilece (Balkanlar / Latin Amerika)

Kaynak: Haber Merkezi