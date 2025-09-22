4 Çocuk, 9 Torun Sahibi Çift, 40 Yıl Sonra Hayallerindeki Düğünü Yaptı

Mersin Bozyazı’da 40 yıl önce kaçarak evlenen çift, hayallerindeki gelinlik ve damatlıkları giydi ve düğün yaptı. Kına gecesi, davul zurna ve oyunlarla süren etkinlikte 4 çocuk ve 9 torun mutluluğa ortak oldu. Halide Takmet, 57 yaşında 25 yaşında gibi hissettiğini ifade etti.

Mersin’in Bozyazı ilçesinde, 40 yıl önce kaçarak evlenen ve 4 çocuk ile 9 torun sahibi olan Orhan ve Halide Takmet çifti, hayallerindeki düğünü gerçekleştirerek gelinlik ve damatlık giydi. İlçeye bağlı Denizciler Mahallesi Çokoluk Yaylası’nda yaşayan çift için bir organizasyon düzenlendi; kına gecesi yapıldı, davullar çalındı, yemekler yenildi ve oyunlar oynandı.

4 Çocuk, 9 Torun Sahibi Çift, 40 Yıl Sonra Hayallerindeki Düğünü Yaptı - Resim : 1
40 yıllık evli çift, düğünlerinde doyasıya eğlendi

Düğün öncesinde Halide Takmet bindallı giyerek kına gecesi yaptı, çift ilk dansını gerçekleştirdi ve davetlilerle oyunlar oynadı. Düğün günü gelinliğini giyen Halide’nin kırmızı kuşağı ağabeyi tarafından bağlandı; ardından çift davul zurna eşliğinde oyunlar oynadı. Tüm aile fertlerinin katıldığı törende pasta kesimi ve gelin çiçeği fırlatılmasıyla etkinlik tamamlandı.

4 Çocuk, 9 Torun Sahibi Çift, 40 Yıl Sonra Hayallerindeki Düğünü Yaptı - Resim : 2
Takmet çifti 40 yıl sonra hayallerindeki düğünü gerçekleştirdi

'40 SENELİK HAYALİM GERÇEK OLDU'

Düğünün ardından mutluluklarını paylaşan Halide Takmet, “40 senelik hayalimdi, gerçek oldu. 57 yaşındayım ama 25 yaşında gibi hissediyorum, çok mutluyum” dedi. Eşi Orhan Takmet ise, “O zaman maddi durumumuz yoktu. Hep bir gelinlik ve damatlık hayalimiz vardı, şimdi muhtarımız ve arkadaşların vesilesiyle bu gerçekleşti. Gençlere de tavsiyem, düğünden kaçmasınlar, bu mutluluğu tatsınlar” ifadelerini kullandı. Dereköy Mahallesi Muhtarı Gürel Bolluk da tüm örf ve adetlerin yerine getirildiğini belirtti.

Kaynak: İHA

Etiketler
Evlilik Mersin
