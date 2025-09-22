Pelin Akil’den Ayrıldı, Gecelerde Yakalandı! Anıl Altan’ın Yanındaki Sarışın Güzel Bakın Kim Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Geçtiğimiz ay 8 yıllık eşi Pelin Akil’den boşanan oyuncu Anıl Altan, ayrılığın ardından ilk kez objektiflere takıldı. Bir gece kulübünde sarışın bir kadınla eğlenirken görüntülenen Altan, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Ünlü oyuncunun yanındaki ismin kimliği de ortaya çıktı.

PELİN AKİL İLE 8 YILLIK EVLİLİK SONA ERDİ

Pelin Akil ve Anıl Altan

Pelin Akil ve Anıl Altan’ın yolları, Arka Sıradakiler dizisinin setinde kesişmişti. 2016’da evlenen çift, 2019’da ikiz kızları Alin ve Lina’yı kucaklarına almıştı. Ancak uzun süredir evliliklerinde sorun yaşadıkları konuşulan ikili, geçtiğimiz ay resmi olarak boşanmıştı.

ANIL ALTAN GECELERDE GÖRÜNTÜLENDİ

Ayrılık sonrası sessizliğini koruyan Anıl Altan, önceki akşam bir gece kulübünde görüntülendi. GossipPasta’nın paylaştığı karelerde Altan’ın yanında sarışın bir kadın olduğu görüldü. İddialara göre, ünlü oyuncu ve sarışın güzel kısa süre önce Bebek’teki bir mekanda da birlikte görülmüştü.

SARIŞIN GÜZELİN KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Tasarımcı Tilbe Çakır

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerdeki kadının, tasarımcı Tilbe Çakır olduğu öne sürüldü. Çiftin samimi halleri, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

