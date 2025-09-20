Orkun Işıtmak Lvbel C5'i Yalan Makinesine Soktu! Yetişkin Film Yıldızı Alexis Texas İle Mesajları İfşa Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rap dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri olan Süleyman Burak Bodur, bilinen sahne adıyla Lvbel C5, Orkun Işıtmak’ın YouTube’da yayınlanan "Pembe Yalanlar" serisine konuk oldu. Yalan makinesine bağlanan ünlü rapçi, özel hayatına dair samimi itiraflarda bulunurken, telefonundaki mesajlaşmalar gündem yarattı.

Son günlerde Danla Bilic’in yakın arkadaşı Ece Kırtanır ile yaşadığı ilişkiyle de magazin gündemine giren Lvbel C5, hem müzik kariyeri hem de özel hayatıyla konuşulmaya devam ediyor. Özellikle “Hav Hav Hav” şarkısıyla son dönemde listeleri altüst eden Lvbel C5’in, sosyal medyadan gelen mesajlar üzerine yaptığı açıklamalar herkesi şaşırttı.

MESAJLARI İFŞA OLDU

Orkun Işıtmak’ın YouTube’da yayınlanan “Pembe Yalanlar” serisine konuk olan rapçi, kendisine çok sayıda mesaj ve video gönderildiğini belirtirken, yetişkin film yıldızı Alexis Texas ile de yazışmaları olduğunu itiraf etti.

"HAYATIMDA İLK KEZ BÖYLE DM KONUŞMASI GÖRÜYORUM"

Telefonu eline alan Orkun Işıtmak, mesajları yüksek sesle okurken “Hayatımda ilk kez böyle bir DM konuşması görüyorum” diyerek şaşkınlığını dile getirdi ve konuşmaları yarıda bıraktı.

ALEXIS TEXAS KİMDİR?

1985 yılında ABD’de doğan Alexis Texas, Porto Rikolu, Alman ve Norveç kökenlere sahip. Çocukluğunu San Antonio, Teksas’ta geçiren Texas, yetişkin film sektöründe dünya çapında tanındı. 2008-2013 yılları arasında sektörün bilinen isimlerinden Mr. Pete ile evli kalan Texas, farklı projelerde de yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi