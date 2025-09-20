Yıldız Tilbe Sahne Ortasında Fenalaştı! Konsere Ara Verildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, İstanbul’da verdiği konser sırasında talihsiz bir olay yaşadı. Sahneye çıkmadan önce kendisine hediye edilen parfümü yoğun şekilde sıkan Tilbe, kısa süre içinde kokudan etkilenerek fenalaştı.

Sabah’ta yer alan habere göre, daha önce hiç denemediği bu parfümü konser öncesi üzerine sıkan Tilbe, sahneye çıktıktan kısa süre sonra nefes almakta zorlanmaya başladı. Şarkıcı, bir süre sahnede zorlandıktan sonra konserine ara vermek zorunda kaldı.

Kıyafetini değiştiren ve sahne arkasında bir süre dinlenen Tilbe, daha sonra kendine gelerek konserine devam etti. Parfümün içeriğinde yer alan maddelere alerjisi olduğu öğrenilen sanatçı, yaşadığı durumu şu sözlerle anlattı:

“Parfüm sıktım, bayılacak gibi oldum. Elbisemi değiştirdim ama yine de etkisinden kurtulamadım. Kavun, şeftali, salatalık arası bir koku vardı ve beni çok rahatsız etti.”

Kaynak: Sabah