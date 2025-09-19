Burak Özçivit ve Fahriye Evcen Boşanıyor mu? Ünlü Çift Hakkında Bomba İddia

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk dizi ve sinema dünyasının popüler isimlerinden Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen bu kez farklı bir iddia ile gündemde. Daha önce rol aldıkları diziler, reklam anlaşmaları ve kazançlarıyla adından söz ettiren çiftin, şimdilerde Özçivit’in mal varlığıyla ilgili hamleleri konuşuluyor.

Gazeteci Mehmet Üstündağ’ın "Gel Konuşalım" programında aktardığına göre Burak Özçivit, sahip olduğu yaklaşık 7-8 aracını elden çıkardı. Üstündağ, Özçivit’in 22 milyon liraya aldığı lüks otomobilini, 14 milyon liraya CZN Burak’a sattığını belirtti. Bu durum, ünlü oyuncunun zararına satış yaptığı iddialarını gündeme getirdi.

"YA BOŞANIYORLAR YA DA..."

Özçivit’in yalnızca araçlarını değil, Acarkent’te bulunan iki evini de satışa çıkardığı öne sürüldü. Üstündağ, "Zararına satışlar yapınca benim aklıma acaba ülkeden mi gidecek, boşanma filan mı var diye geldi. Arabalarının yanı sıra Acarkent'teki iki evi de satmış. Ben iki ihtimal üzerinde duruyorum. Birincisi her şeyini nakite çeviriyor boşanacak bu yüzden. İkincisi de yurt dışına mı gidecekler?" dedi.

ORTA DOĞU İDDİASI

Ünlü çiftin Dubai, Katar hatta Irak’a taşınabileceği de konuşulan iddialar arasında. Burak Özçivit’in özellikle Orta Doğu’da geniş bir hayran kitlesi bulunması, bu ihtimali daha da güçlendiriyor.

Kaynak: Gel Konuşalım