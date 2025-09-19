Issız Adam’ın Alper’i Ünlü Oyuncu Cemal Hünal’a Büyük Şok! Soluğu Savcılıkta Aldı

Issız Adam filmindeki ‘Alper’ karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Cemal Hünal, imzasını taklit ederek öğrencilere sahte sertifika verdiği iddia edilen ajans hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ünlü oyuncu “Çok üzgünüm, daha önce de bu ajansı uyarmıştım” diye konuştu.

Ünlü oyuncu Cemal Hünal, imzasını taklit ederek öğrencileri kandırdığı iddia edilen bir ajans hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Issız Adam filminden bir kare

'KABUL EDİLEMEZ'

Ajansın öğrencilere sahte sertifikalar dağıttığını öne süren oyuncu, “Eğitim verdiğime dair yanıltıcı bilgiler yayıldığı için oradaki işbirliğimi sonlandırmıştım. Ancak bu noktaya gelmesi kabul edilemez” dedi.

Ünlü oyuncu suç duyurusunda bulundu

Ajansın sadece kendisini değil eğitim alan gençleri de zor duruma düşürdüğünü belirten Hünal kısa bir süre fikir amaçlı oyunculuk dersi verdiği bu ajansın, bu süreci ticari kazanca çevirdiğini iddia etti.

Issız Adam filmindeki Alper ve Ada karakterlerinin unutulmaz sahnesi

'SATMAYA DEVAM ETTİLER'

Adliye önünde basın açıklaması yapan Cemal Hünal, sosyal medyada kendisine gelen mesajlar sayesinde durumdan haberdar olduğunu söyledi.

Ne yazık ki sahte imzalı sertifikaları öğrenciler paylaşınca olayı öğrendim. Çok üzgünüm” diye konuşan ünlü oyuncu ajansı daha önce uyardığını belirtti.

'HUKUKİ BOYUTA ULAŞTI'

Hünal açıklamasında, "Benim eğitim verdiğimi iddia ederek program satmaya devam ettiler. Şimdi ise sahte imzayla sertifika dağıtmak, artık çok ciddi bir hukuki boyuta ulaştı. Mecburen yasal adım attım" ifadelerini kullandı.

