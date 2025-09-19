Ünlü Oryantal Asena ve Hasan Dere Boşandı! 8 Yıllık Aşk Tek Celsede Bitti

Ünlü oryantal Asena, 2017’de evlendiği Hasan Dere ile 8 yıllık evliliğini noktaladı. Tek celsede boşanan çiftin ayrılığına ihanet iddiaları gölge düşürdü.

Ünlü Oryantal Asena ve Hasan Dere Boşandı! 8 Yıllık Aşk Tek Celsede Bitti
‘İbo Show’daki danslarıyla hafızalara kazınan Asena, 2017 yılında Hasan Dere ile evlenmiş, ardından Almanya’ya yerleşerek sahnelere veda etmişti. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Asena, bu kez boşanma haberiyle gündeme geldi.

TEK CELSEDE BİTTİ

Magazin programı Gel Konuşalım’da aktarılan bilgilere göre, Asena ile Hasan Dere’nin evliliği tek celsede sona erdi. Ayrılığın ihanet nedeniyle yaşandığı öne sürüldü.

"SEKTÖRÜN BANA İHTİYACI VAR"

Asena, geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada sahne özlemini dile getirmiş ve "Sahneyi şovla birleştirmeyi özledim. Sektörün bana ihtiyacı var" ifadelerini kullanmıştı.

ASENA KİMDİR?

Asena Çakmak 1977 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Rizelidir.

Rus kökenli bir anneyle büyüyen Asena'nın çocukluğu Almanya'da geçti. 15 yaşında Türkiye'ye dönen Asena, iyi derece İngilizce ve Almanca bilmektedir. Marmara Üniversitesi Otelcilik & Turizm bölümünü bitiren Asena , sonrasında Bilgi Üniversitesi'ne kaydoldu.

Gizli gizli dans eden Asena, kabiliyeti nedeniyle keşfedildi ve 1998 yılında şöhrete kavuştu. Asena'nın televizyonla ilk tanışması, Mustafa Topaloğlu sayesinde olmuştur. Ancak yaşı nedeniyle, televizyon macerası 2 ay sürdü. 1999'dan sonra televizyona kesin bir dönüş yaptı. Son yıllarda Buzda Dans, Benzemez Kimse Sana, Ünlüler-Gönüllüler gibi güçlü yapımlarda boy gösterdi. 2017 yılında Hasan Dere ile evlendi.

Kaynak: Gel Konuşalım

