Ünlü Rapçi Emirhan Çakal İlk Kez Konuştu! Silahlı Saldırı Anını Anlattı: ‘Dizimde Darbe Hissettim, Paintball Sandım’

Geçtiğimiz ağustos ayında Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen Ayçiçeği Festivali’nde sahneden inerken silahlı saldırıya uğrayan rapçi Emirhan Çakal ilk kez konuştu.

24 yaşındaki ünlü rapçi Emirhan Çakal’ın vurulmasına ilişkin başlatılan soruşturmada, saldırının nedeni olarak bir izleyicinin fotoğraf çektirme talebinin reddedilmesi öne sürülmüştü.

Ünlü rapçinin vurulduğu platform

KURŞUN KEMİĞİNE SAPLANDI

İddialara göre, izleyici F.D., organizasyon ekibi tarafından sahne arkasına alınmayınca öfkelenmiş, vinçle indirilen Emirhan Çakal’ı havalı tüfekle hedef almıştı. Sıkılan kurşun, genç rapçinin bacağına isabet etmiş ve kemiğe saplanmıştı.

'Çakal' ismiyle tanınan rapçi Emirhan Çakal

ACİL AMELİYATA ALINDI

Saldırının ardından derhal hastaneye kaldırılan Çakal, acil ameliyata alınmıştı. Çakal, kısa sürede sağlığına kavuştu.

'PAİNTBALL SANDIM'

Yaşadığı dehşet dolu anları aylar sonra anlatan ünlü rapçi “Dizimde bir darbe hissettim, paintball sandım. Ayağım kanıyordu ama hissetmiyordum. Sadece ‘Beni indirin’ diyebildim” dedi.

Çakal, yaşadığı olay sonrasında sessiz kalmayı seçtiğini belirterek “Haber olmadan atlatmak istedim. Ancak ertesi sabah Türkiye’nin gündemine oturmuştum. Her yerde videolar dolaşıyordu, çok üzüldüm” dedi.

Psikolojik destek almadığını belirten Emirhan Çakal, bu süreçte Burning Man ve New York’a seyahat ettiğini söyledi.

