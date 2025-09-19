Ünlü Rapçi Emirhan Çakal İlk Kez Konuştu! Silahlı Saldırı Anını Anlattı: ‘Dizimde Darbe Hissettim, Paintball Sandım’

Tekirdağ’da sahne sonrası uğradığı silahlı saldırıyla hayranlarının yüreğini ağzına getiren ünlü rapçi Emirhan Çakal, saldırıdan aylar sonra ilk kez konuştu. Geçirdiği ameliyat sonrasında 3 gün boyunca hastanede kalan ünlü rapçi “Dizimde bir darbe hissettim, paintball sandım. Ayağım kanıyordu ama hissetmiyordum” diyerek korku dolu o anları anlattı.

Son Güncelleme:
Ünlü Rapçi Emirhan Çakal İlk Kez Konuştu! Silahlı Saldırı Anını Anlattı: ‘Dizimde Darbe Hissettim, Paintball Sandım’
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Geçtiğimiz ağustos ayında Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen Ayçiçeği Festivali’nde sahneden inerken silahlı saldırıya uğrayan rapçi Emirhan Çakal ilk kez konuştu.

24 yaşındaki ünlü rapçi Emirhan Çakal’ın vurulmasına ilişkin başlatılan soruşturmada, saldırının nedeni olarak bir izleyicinin fotoğraf çektirme talebinin reddedilmesi öne sürülmüştü.

Ünlü Rapçi Emirhan Çakal İlk Kez Konuştu! Silahlı Saldırı Anını Anlattı: ‘Dizimde Darbe Hissettim, Paintball Sandım’ - Resim : 1
Ünlü rapçinin vurulduğu platform

KURŞUN KEMİĞİNE SAPLANDI

İddialara göre, izleyici F.D., organizasyon ekibi tarafından sahne arkasına alınmayınca öfkelenmiş, vinçle indirilen Emirhan Çakal’ı havalı tüfekle hedef almıştı. Sıkılan kurşun, genç rapçinin bacağına isabet etmiş ve kemiğe saplanmıştı.

Ünlü Rapçi Emirhan Çakal İlk Kez Konuştu! Silahlı Saldırı Anını Anlattı: ‘Dizimde Darbe Hissettim, Paintball Sandım’ - Resim : 2
'Çakal' ismiyle tanınan rapçi Emirhan Çakal

ACİL AMELİYATA ALINDI

Saldırının ardından derhal hastaneye kaldırılan Çakal, acil ameliyata alınmıştı. Çakal, kısa sürede sağlığına kavuştu.

Ünlü Rapçi Emirhan Çakal İlk Kez Konuştu! Silahlı Saldırı Anını Anlattı: ‘Dizimde Darbe Hissettim, Paintball Sandım’ - Resim : 3

'PAİNTBALL SANDIM'

Yaşadığı dehşet dolu anları aylar sonra anlatan ünlü rapçi “Dizimde bir darbe hissettim, paintball sandım. Ayağım kanıyordu ama hissetmiyordum. Sadece ‘Beni indirin’ diyebildim” dedi.

Çakal, yaşadığı olay sonrasında sessiz kalmayı seçtiğini belirterek “Haber olmadan atlatmak istedim. Ancak ertesi sabah Türkiye’nin gündemine oturmuştum. Her yerde videolar dolaşıyordu, çok üzüldüm” dedi.

Psikolojik destek almadığını belirten Emirhan Çakal, bu süreçte Burning Man ve New York’a seyahat ettiğini söyledi.

Ünlü Rapçi 'Çakal'a Silahlı Saldırı! Ameliyata AlındıÜnlü Rapçi 'Çakal'a Silahlı Saldırı! Ameliyata AlındıGüncel

Danla Bilic'e Bir Destek de Eski Sevgilisi Çakal'dan Geldi... 'Şiddet Gösteren, Sevgiye Layık Değildir'Danla Bilic'e Bir Destek de Eski Sevgilisi Çakal'dan Geldi... 'Şiddet Gösteren, Sevgiye Layık Değildir'Magazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
ünlü rapçi Emirhan Çakal Tekirdağ
Son Güncelleme:
Tek Tesellimiz Bu Oldu! Leroy Sane, Şampiyonlar Ligi’nde Tarihe Geçti Leroy Sane, Devler Ligi Tarihine Geçti!
Kim Milyoner Olmak İster’e Gazze Sorusu Damga Vurdu! Oktay Kaynarca’nın Sözleri Dikkat Çekti! Yarışmaya Gazze Sorusu Damga Vurdu
1999-2002-2008 SGK Girişlilere 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı! 3.600 Gün Primle Emeklilik Şartlı Detaylar Sıralandı 1999-2008 SGK Girişlilere 5 Yıl Erken Emeklilik
Berfu ve Eser Yenenler’in Yeni Evine Sosyal Medyada Eleştiri Yağdı: ‘Kreş mi Burası?’ Berfu ve Eser Yenenler’in Yeni Evine Eleştiri Yağdı
ÇOK OKUNANLAR
AKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur Gözaltına Alındı AKP'li Belediye Başkanı Gözaltında
1999-2002-2008 SGK Girişlilere 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı! 3.600 Gün Primle Emeklilik Şartlı Detaylar Sıralandı 1999-2008 SGK Girişlilere 5 Yıl Erken Emeklilik
AKP'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Şok Sözler! Bu İddia Çok Konuşulacak: 'Önceliğim Onu İçeri Attırmak' Bu İddia Çok Konuşulacak: 'Önceliğim Onu İçeri Attırmak'
Cevizlibağ KYK Skandalı Sonrası Flaş Gelişme! Bakanlık Duyurdu, Görevden Alındılar Cevizlibağ KYK Skandalı Sonrası Flaş Gelişme!
Ali Yerlikaya’nın Yardımcısı Cumhurbaşkanı ile Ne Konuştu? Özel Görüşmenin Perde Arkası Sızdı… Öğrenir Öğrenmez Özel Kalemine Hesap Sordu Ali Yerlikaya’nın Yardımcısı Cumhurbaşkanı ile Ne Konuştu? Perde Arkası Sızdı