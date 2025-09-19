Kim Milyoner Olmak İster’e Gazze Sorusu Damga Vurdu! Oktay Kaynarca’nın Sözleri Dikkat Çekti!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ATV ekranlarında Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde dikkat çeken bir an yaşandı. Yarışmacı Ahmet Atakan Demir, baraj sorularını geçerek 300 bin TL değerindeki soruya kadar ulaştı. Yarışmada Gazze’de öldürülen çocuklarla ilgili soruya verilen yanıtın ardından Oktay Kaynarca’nın sözleri gündem oldu.

Yarışmacının karşısına çıkan soruda, "UNICEF verilerine göre Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de İsrail tarafından her gün öldürülen çocuk sayısı kaçtır?" ifadesi yer aldı. Demir, doğru yanıtı "28"olarak verdi.

"BUGÜN DOĞRU CEVAP İÇİN ALKIŞ İSTEMİYORUZ"

Cevabın ardından programın sunucusu Oktay Kaynarca, bu sayının yalnızca resmi kayıtlara yansıyan 28 olduğunu vurguladı. Kaynarca, "Bugün doğru cevap için alkış istemiyoruz" sözleriyle stüdyodakilere seslendi.

